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  4. Son dakika: Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı! Arapça konuşan bir kişi aldığı Türk pasaportunu paylaştı

Son dakika: Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı! Arapça konuşan bir kişi aldığı Türk pasaportunu paylaştı

18.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Zafer Partisi lideri Özdağ'ın sığınmacıların Türk pasaportu aldığına dair iddialarla ilgili yaptığı paylaşımda, Arapça konuşan bir kişinin pasaport aldığı ve hükümete teşekkür ettiği görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Son dakika: Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir iddia geldi. Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği videoyu paylaşan Özdağ'ın tweeti gündem yarattı.

TÜRK PASAPORTU ALIRKEN VİDEOYA KAYDETTİ

Söz konusu video görüntüsünde Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği yer alırken, görüntüyü kaydeden kişinin pasaport için hükümete teşekkür ettiği iddia edildi.

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ÜMİT ÖZDAĞ PAYLAŞTI

Bir anda gündem olan görüntüyü Zafer Partisi lideri Özdağ, "Önce Allah sonra da Türk hükümetinin yardımıyla özel Türk pasaportunu teslim aldık. Bu özel pasaport devlet yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve yatırımcılara verilmektedir. Türk hükümetine teşekkür ederim. Bu pasaportla 165 ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz." notuyla paylaştı.

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Özdağ'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi son dakika haberi
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