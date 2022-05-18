Son dakika: Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı! Arapça konuşan bir kişi aldığı Türk pasaportunu paylaştı

Son dakika: Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir iddia geldi. Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği videoyu paylaşan Özdağ'ın tweeti gündem yarattı.

TÜRK PASAPORTU ALIRKEN VİDEOYA KAYDETTİ

Söz konusu video görüntüsünde Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği yer alırken, görüntüyü kaydeden kişinin pasaport için hükümete teşekkür ettiği iddia edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ PAYLAŞTI

Bir anda gündem olan görüntüyü Zafer Partisi lideri Özdağ, "Önce Allah sonra da Türk hükümetinin yardımıyla özel Türk pasaportunu teslim aldık. Bu özel pasaport devlet yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve yatırımcılara verilmektedir. Türk hükümetine teşekkür ederim. Bu pasaportla 165 ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz." notuyla paylaştı.

Özdağ'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.



