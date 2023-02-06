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Son dakika: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den deprem sonrası paylaşım: "Yakınlarımıza ulaşamıyoruz!"

06.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkutan deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den paylaşım geldi. Kendilerinin iyi olduğunu dile getiren Zeynep Sever Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını ifade etti.

Son dakika: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den deprem sonrası paylaşım: "Yakınlarımıza ulaşamıyoruz!"

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak duyurdu ve arama kurtarma çalışmaları hasar gören tüm illerde başladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ise depremin ardından iki paylaşım birden yaptı.

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İlk paylaşımında "Hatay Rönesans Rezidans ile ilgili bilgisi olan var mı?" sorusunu soran Demirel, ikinci paylaşımında ise kendilerinin iyi olduğunu ifade etti.

"BİZ İYİYİZ, YAKINLARIMIZA ULAŞAMIYORUZ"

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Yakınlarına ulaşamadıklarını dile getiren Zeynep Sever Demirel, "Farklı Yaşam Rende Sitesi yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Bilen var mı? Lütfen SADECE bilgisi olanlar mesaj atsın! Biz iyiyiz. Lütfen sadece bilgisi olanlar!!!" şeklinde sözler kullandı.

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