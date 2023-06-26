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Son dakika: Wagner lideri Prigojin, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu! "1 Temmuz'da tasfiye edilecek"

26.06.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'da başlattıkları isyan sonrası ilk kez konuştu. "Biz adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı." ifadelerini kullanan Prigojin, hedeflerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmek olmadığını söyledi. Prigojin ayrıca, Wagner'in 1 Temmuz tarihi itibarıyla tasfiye edileceğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Wagner lideri Prigojin, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu! "1 Temmuz'da tasfiye edilecek"

Son dakika haberi... Rusya'daki isyan sonrası Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama geldi. Prigojin, "Biz adalet yürüyüşü başlattık, onlar bize füzeyle saldırdı." dedi. Prigojin, Wagner grubunun tasfiyesine ilişkin ise tarih vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Prigojin'in açıklamalarından satır başları:

  • Wagner, 1 Temmuz itibarıyla tasfiye edilecek.

  • Wagner grubu, Rusya'daki ve belki de dünyadaki en deneyimli ve savaşa hazır birimdir. Ukrayna'da hata yapanların hesap vermesini istiyoruz.

  • Rus havacılığını vurmak zorunda kaldığımız için üzgünüz. Yürüyüşün amacı Wagner'in yok edilmesini önlemekti. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi.

  • Rus askerlerinin kanını dökmemek için arkamızı döndük.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya wagner

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