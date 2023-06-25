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Rusya'daki Wagner krizinde son perde! Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: "ABD günler öncesinden biliyordu..."

25.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Wagner'in isyan bayrağını kaldırmasıyla son dönemlerdeki en hareketli saatlerini yaşadı. Dünya olup bitene dikkat kesilirken Rusya lideri Vladimir Putin de zor bir sınavdan geçti. Putin'in kurduğu sistemin bir nevi sağlamlık testi olarak nitelendirilen kalkışma ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdi. olaylar Belarus'un devreye girmesiyle son bulurken ABD basınından dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi!

Rusya'daki Wagner krizinde son perde! Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: "ABD günler öncesinden biliyordu..."

Rus paralı asker grubu Wagner'in Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki başarıları Rusya'ya önemli kazanımlar sağlattı. Rusya için önemli bir paramiliter aparat olarak nitelendirilen Wagner'in isyan bayrağını çekmesiyle tüm dünyanın gözü onlara çevrildi. Kamuoyunda Wagner kalkışması, büyük ölçüde Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu elitist sistemin sadakatini de test için oldukça önemli bir sınav olarak görüldü. Wagner kalkışmasıyla Rusya iç savaşın eşiğine gelirken ABD tarafından ise 'olayları gözlemliyoruz' açıklaması gelmişti.

The New York Times gazetesinin bugün yayımladığı haber dünya basınına bomba gibi düştü. Habere göre, ABD'li yetkililer Prijojin'in ne yapacağını günler öncesinden biliyordu...

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ABD'YE BİLGİ VERİLDİ

The New York Times'ın haberine göre, Amerikan istihbarat yetkilileri, çarşamba günü üst düzey askeri ve yönetim yetkililerine, paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'in üst düzey Rus savunma yetkililerine karşı askeri harekat başlatmaya hazırlandığı konusunda bilgi verdi.

Yetkililer, ABD casus teşkilatlarının günler önce Bay Prigozhin'in bir şeyler planladığına ve bu materyali nihai bir değerlendirmeye dönüştürmek için çalıştığına dair işaretler aldığını söyledi.

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The New York Times'a göre, 2021 yılının sonlarına doğru Amerikan istihbarat birimi, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı konusunda uyarıda bulunduğunu ifade ederek Prigojin kalkışmasında da ABD'nin yaşanacak olaylardan haberi vardı.

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ABD PRİGOJİN KALKIŞMASINI BİLDİĞİ HALDE NEDEN SESSİZ KALDI?

Habere göre, 2021 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği işgal planının aksine ABD bu sefer bu bilginin gizliliğini koruma kararı aldı.

ABD yetkililerinin bu suskunluğunun sebebi olarak ise Putin'in ABD'yi Rusya'da darbe planlamakla suçlayabilme ihtimali gösteriliyor.

Öte yandan haberde, zaten ABD için Rusya'ya yapılması pek de istenen bir durum olmadığı ifade edildi.

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PRİGOJİN'İN ELEŞTİRİLERİNDEN YOLA ÇIKILDI

ABD istihbarat yetkililerinin bilgiyi ilk ne zaman öğrendiği konusunda da herhangi bir netlik olmamakla birlikte geçtiğimiz Çarşamba günü yönetim ve savunma yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirildiği biliniyor.

Perşembe günü ise kamuoyuna konuşma yetkisi bulunmayan istihbarat yetkililerinin Prigojin'in planladığı kalkışmanın teyidini yaptığı düşünülüyor.

ABD'li istihbarat yetkililerinin , Prigozhin ile Rusya savunma bakanlığı liderleri arasında büyüyen husumeti takip ederek ve bunu analiz ederek bu istihbaratı çıkardıkları ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Wagner Grubu abd

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