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  4. SON DAKİKA | Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı! Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

SON DAKİKA | Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı! Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

29.08.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yalova'da askeri eğitim uçağının acil iniş yaptığını duyurdu.

SON DAKİKA | Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı! Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

Son dakika: Uçakta bulunan iki pilotun Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıklayan MSB, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

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