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SON DAKİKA | Yasağa rağmen internette pitbull satışı! Asiye Ateş'in başına gelenlerden sonra büyük tepki

27.12.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pitbull cinsi köpeklerle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten sonra Denizli'de de küçük bir çocuğa pitbull saldırdı. Yasak olmasına rağmen bu köpeklerin satışı hâlâ internette devam ediyor. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, pitbull cinsi köpek ırklarının birer silaha dönüştüğünü belirterek merdiven altı satış ve üretime dikkat çekti. Yıldız, "Bunları üretip satanlara çok ağır cezalar verilmeli" dedi.

SON DAKİKA | Yasağa rağmen internette pitbull satışı! Asiye Ateş'in başına gelenlerden sonra büyük tepki

Son Dakika: Pitbull cinsi köpek saldırıları Türkiye'nin gündeminde... Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde oyun oynarken iki pitbullun saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in başına gelenler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, bir son dakika pitbull saldırısı haberi de Denizli'den geldi. Pamukkale'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Son günlerde artan saldırı haberleri sonrası "Pitbull yasak mı? Pitbull satışı ve beslemenin cezası ne?" soruları gündem olurken, internette pitbull cinsi köpek satışlarının hâlâ açıkça yer alması tepki çekiyor. İşte pitbull köpeklerle ilgili son dakika bilgilileri...

Pitbull cinsi onlarca köpeğin yasaklı olmasına rağmen internette satıldığı ortaya çıktı. Bazı ilanların minik Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasından sonra verilmesi ise ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

asıye ates

PITBULL BESLEMEK YASAK MI?

1 Temmuz 2004'te yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre pitbullların üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı, takas edilmesi ve hatta reklamının yapılmasıyla sergilenmesi bile yasak.

Kanunda açıkça "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır." ifadesi yer alıyor.

PITBULL BESLEMENİN CEZASI NE?

Tarım Bakanlığı, 3 hafta önce yeni düzenlemeye gitmişti. Alınan yeni kararla Amerikan Pitbull, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarının bulunduğu tehlikeli köpekler listesine American Staffordshire ve American Bully’i de dahil etti. Satışı yasak bu köpekleri çocuk oyun alanları, parklarla halkın yoğun olduğu yerlerde tasmasız ve ağızlıksız dolaştıranlara da 11 bin lira ceza kesileceği bildirilmişti.

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İNTERNETTE PITBULL SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Bunlara rağmen internet siteleri ve sosyal medyada onlarca pitbullun satışa çıkarılması dikkat çekti.

Akşam Gazetesinde yer alan habere göre; Facebook’ta 8500 üyesi bulunan ‘Pitbull Ailesi TV Grubu’nda, Gaziantep’teki vahşetten sonra da satış ilanı verilmesine tepki yağdı.

Bir internet kullanıcısı tepkisini ilanın altına yazdığı “Milletin kızına saldırtmak için eğitim” sözleriyle dile getirdi.

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SIKI DENETİM VE AĞIR CEZA ŞART!

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, pitbull cinsi ve benzeri köpek ırklarının birer silaha dönüştüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Merdiven altı üretimin sıkı denetlenip, internet satışlarına göz açtırılmamasını gerekiyor. Bunları üretip satanlara da çok ağır cezalar verilmeli.”

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