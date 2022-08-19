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SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! 26 ilde yapıldı, sonuçlar dikkat çekti... İYİ Parti bu kez...

19.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre yeni seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. ASAL Araştırma'nın 26 ilde 2 bin 500 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Dikkat çeken anketin sonuçlarına göre AK Parti önemli bir farkla ilk sırada yer alırken, İYİ Parti'nin oy oranının bu ankete göre düşük olduğu görüldü. İşte son seçim anketinin sonuçları...

SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! 26 ilde yapıldı, sonuçlar dikkat çekti... İYİ Parti bu kez...

Son dakika haberi: Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik gerçekleştirilen anketlere bir yenisi daha eklendi. ASAL Araştırma, 9-15 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekleştirilen ankette vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltildi.

AK PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Dikkat çeken sonuçların yer aldığı ankette, kararsızların oyu da dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre AK Parti, yüzde 35,5 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan CHP yüzde 25,7 oya sahip olurken, İYİ Parti yüzde 11,6 ile üçüncü parti oldu. HDP'nin 10,1 oy aldığı ankette MHP ise 8.9'da kaldı.

kararlı

AK PARTİ VE CHP'NİN OYU YÜKSELDİ, İYİ PARTİ'NİN DÜŞTÜ

Öte yandan aynı şirketin temmuz ayındaki anketine bakıldığında, AK Parti'nin, yüzde 34 olan oyunu yükselttiği görüldü. CHP de temmuz ayında yapılan ankette yüzde 24,11 oranında oy almıştı. Dikkat çeken diğer bir detay ise İYİ parti oldu. Neredeyse tüm anket şirketlerinin yaptığı çalışmalarda oy oranı yükselişte olan İYİ Parti'nin, temmuz ayında yüzde 11,9 olduğu, bu ankette üse oranın düştüğü görüldü.

KARASIZLAR DAĞTILMADAN ÖNCEKİ SONUÇLAR

Ankette, kararsızların oyu dağıtılmadan önce ortaya çıkan sonuçlar ise şöyle:

AK Parti 28.2, CHP %20.4, İYİ Parti %9.2, HDP %8.0, MHP %7.1

kararsız

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