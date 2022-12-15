SON DAKİKKA | 6'lı masadan Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi! Bir tek o lider katılmıyor

Son dakika: İstanbul'da bugün tüm gözler Saraçhane'deki "Ekrem İmamoğlu'na destek" mitingine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 'ahmak davası'nda verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve 'siyasi yasak' kararı sonrası, 6'lı masayı oluşturan liderler bugün İstanbul'a geldi. İBB binası önünde dev bir sahne kurulurken, gözler liderlerin yapacağı açıklamalara çevrildi. Kalabalık bir katılımın olduğu görülen buluşmaya 6'lı masadaki bir ismin katılmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

ALANA İLK GELEN LİDER KILIÇDAROĞLU OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın açıklandığı gün Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Saraçhane'deki miting alanına ilk gelen isim Kılıçdaroğlu oldu. Onun ardından gelen liderler Ali Babacan ve DP lideri Gültekin Uysal oldu.

"16 MİLYONUN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane'deki buluşma öncesi bir paylaşım geldi. CHP lideri "Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz! Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir…" ifadelerine yer verdi.

6'LI MASADAN BİR LİDER SARAÇHANE'YE GELMİYOR

İstanbul Saraçhane'deki mitingde 6'lı masa 'sağlık' firesi verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge sağlık nedenleriyle mitinge katılamadığını açıkladı. Temel Karamollaoğlu daha önceden ayarlanan bir hastane randevusu olduğu için alanda olamaycağını belirtip şu twiti attı:

DÜN NELER YAŞANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

'SİYASİ YASAK' KARARI

Mahkeme, İmamoğlu’nun, siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.

Kartal Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmayan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kararın açıklanmasının ardından hem siyasi liderler ve belediye başkanları, hem de halk Saraçhane'ki İBB önünde toplandı.

Akşam saatlerinde İmamoğlu ve Akşener, birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ BAŞLIYOR

İmamoğlu yaptığı açıklamada “Halkın verdiği yetkisi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde okuduğu şiir nedeniyle hapse atılmasını hatırlattı.

AKŞENER: ‘BU ŞARKI BURADA BİTMEZ’

Akşener "Biz gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı, buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip, ‘Bu şarkı burada bitmez’ dedi. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum ‘Bu şarkı da burada bitmeyecek” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU, ALMANYA ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretini yarıda kesip Türkiye'ye döndü, İmamoğlu'nu ziyaret etti.





