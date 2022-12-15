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Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa yerine kim gelir? İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi…

15.12.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu’na verilmesi olası olan ‘siyasi yasak’ kararının ardından yerine gelecek isimlere işaret ederek dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu’nun yerine Göksel Gümüşdağ veya Tevfik Göksu gelir mi? 2023 seçimlerinden önce İstinaf ve Yargıtay süreçleri sonuçlanır mı? İşte bu sorulara ilişkin çok çarpıcı o yanıtların detayı…

Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa yerine kim gelir? İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi…

Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası Türkiye’nin gündemini bir anda değiştirdi. Ankara kulisleri ve kamuoyu bundan sonra ne olacağını merak ederken Halk TV’de yayın yapan İsmail Küçükkaya dikkat çeken sözler kullandı. İmamoğlu’nun aldığı cezanın yargı sürecini Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile konuştuğunu belirten Küçükkaya, İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin hükümet isterse seçimlerden önce sonuçlanabileceğini belirtti.

Küçükkaya ayrıca İmamoğlu aldığı ceza nedeniyle görevden alınırsa yerine gelecek isimlerin de Göksel Gümüşdağ ya da Tevfik Göksu olabileceğini öne sürerek “Göksel Gümüşdağ veya Tevfik Göksu belediye başkanlığına oturursa seçime de böyle gidilirse ne olur? Hadi bana söyleyin hesap yapın. Seçime bu şartlarda gidiyoruz. İstanbul, İstanbul belediyesi onun imkanları bunların da hesaplanmış olma ihtimalini yabana atmayın derim ben” ifadelerini kullandı.

‘ERİNÇ SAĞKAN’A DÜN SORDUM’

İsmail Küçükkaya, İmamoğlu’nun aldığı ceza ile ilgili canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a dün sordum. Seçimden önce istinaf ve Yargıtay aşaması sonuçlanabilir mi diye… Dedi ki; normal bir akışında böyle bir süreç sonlanamaz en az olasılıkla 1 buçuk yıla ihtiyaç var. Peki daha erken sonuçlanması mümkün mü dedim, mümkün diye cevapladı. Adliye koridorlarında neler görüyoruz dedi siyasi müdahalelerin olduğunu…

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İMAMOĞLU DAVASI 6 AY İÇİNDE SONUÇLANIR MI?

Tekrar ediyorum diyerek yine sordum İmamoğlu ile ilgili kararın istinaftan sonra Yargıtay’a gitmesi kesin mi, kesin! Peki istinaf ve Yargıtay’ın 6 ay içinde sonuçlanma ihtimali olabilir mi? Teknik olarak evet dedi, yani siyaset bunu isterse olur dedi.

O zaman da benim aklıma şu geldi efendim; bu kararı boşu boşuna vermediler. Dünyanın her bir gazetesine manşet oldu şimdi. Açın hepsine bakın bütün gazetelerde şu olay şöyle yayınlanıyor ‘Erdoğan en popüler rakibini diskalifiye etmek istiyor’ bu şekilde bütün gazetelerde var, anlatabilirim sizlere…

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İMAMOĞLU’NUN YERİNE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ YA DA TEVFİK GÖKSU GELİR Mİ?

Bence şöyle bir hesaplama yapıyor olabilirler, bu süreç içerisinde istinaf ve Yargıtay’da onanırsa İmamoğlu belediye başkanlığına devam edemez. Şöyle düşünün seçim Mayıs’ın ortasında Şubat ayında böyle bir gelişme yaşanırsa bakın Aralık’tayız. Çok hızlı istinafta ocak, şubatta da Yargıtay… Dün Kadri Gürsel kendisi de cezaevine girmiş bedel ödemiş bir gazeteci olabilir diyordu. Böyle bir gelişme olur da şubat ayının sonunda mart ayının başında İmamoğlu belediyeden alınırsa Göksel Gümüşdağ veya Tevfik Göksu belediye başkanlığına oturursa seçime de böyle gidilirse ne olur? Hadi bana söyleyin hesap yapın.

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Seçime bu şartlarda gidiyoruz. İstanbul, İstanbul belediyesi onun imkanları bunların da hesaplanmış olma ihtimalini yabana atmayın derim ben.

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