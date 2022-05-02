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  4. SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Mayıs 2022 Pazartesi

SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Mayıs 2022 Pazartesi

02.05.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden kişiler 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Son depremler listesi, 2 Mayıs 2022 Pazartesi (bugün) en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Ermenistan'da sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulamaya başladı. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ

2022.05.02 10:30:16 37.8640 26.8723 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 10:29:30 37.8738 26.9002 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 09:38:44 38.9755 41.4225 10.2 -.- 2.1 -.- BAHCEKOY-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:37:06 39.0260 41.4298 4.2 -.- 2.4 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:30:43 38.9707 42.0400 1.6 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.05.02 09:20:24 37.1033 27.2818 5.0 -.- 1.2 -.- YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.02 09:09:19 37.0095 28.9685 5.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 08:56:21 35.4677 25.0755 5.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 08:38:45 35.2908 32.9332 8.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2022.05.02 08:25:40 40.4612 26.2833 2.4 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 07:15:43 36.9993 27.8357 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:31:34 40.8830 31.7477 2.4 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2022.05.02 06:29:03 41.0660 43.8840 5.0 -.- 3.0 3.2 ERMENISTAN İlksel
2022.05.02 06:26:09 36.3827 27.1433 11.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:16:13 39.9933 33.9847 5.0 -.- 3.8 3.8 YAYLAYURT-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2022.05.02 05:20:42 36.9658 27.6565 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 05:17:29 39.7805 41.3713 3.8 -.- 1.3 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.02 05:05:54 38.5910 44.1817 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.02 04:41:19 37.1962 29.0113 7.7 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 04:19:34 37.1653 28.8702 10.2 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 02:26:52 37.0217 28.9693 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 02:09:09 37.2505 29.1097 7.6 -.- 1.6 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 01:33:09 38.8408 28.1850 2.3 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-GORDES (MANISA) İlksel
2022.05.02 01:06:57 38.2680 38.9812 21.9 -.- 1.5 -.- DAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.05.02 00:40:28 40.7592 31.6612 5.4 -.- 1.6 -.- YAKUPLAR-(BOLU) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2022 PazartesiDeprem mi oldu? 2 Mayıs 2022 Pazartesi
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deprem
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