Son dönemde Fahriye Evcen'in üzerinde sık sık gördüğümüz ceket modelleri ve uygun fiyatlı benzerleri

Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, sade ve şık tarzıyla sık sık gündem konusu oluyor. Yaptığı kombinlerle "Ne giyse yakışıyor!" dedirten Evcen'in tarzını örnek alan pek çok kişi var. Güzel oyuncunun giydiği ceketlerin muadili olabilecek birçok farklı ceketi sizler için derledik. Bu listeye göz atarak kendi tarzınıza uygun bir parçaya ulaşabilir, tek tıkla satın alabilirsiniz!

1. Yumuşak ve sıcacık tutan kabanları sevenlere: Redpoint Suni Kürk

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Suni kürkler, dolgun görünümleriyle kış aylarında oldukça revaçta olan parçalar arasında. Redpoint Suni Kürk, Fahriye Evcen'in tarzına yakın olan ceketlerden biri. Midi boyda tasarlanan bu kırmızı suni kürk ceket, kışın da stil sahibi görünmek isteyenlerin ihtiyacı olan parça! Tüm dikkatleri üzerinize toplayacak bu ürünle soğuk havalarda sıcacık kalmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Cep detayları bulunan ceketi koyu renk kıyafetlerle beraber giydiğinizde hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Canlı renklere sahip kabanları seviyorsanız Redpoint markasının kırmızı suni kürkünü daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Örgülü ve desenli mont arayanlar için: Leamer Kadın Örgülü Mont

Desenli ve örme kabanlar da Fahriye Evcen tarzında yer alan parçalardan. Leamer markasının örgülü ve desenli bu montunu kış kombinlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Desenli ve oldukça hareketli olan bu ürünü sade parçalarla kombinleyip dengeyi yakalayın! Deri pantolonlarla, beyaz gömleklerle ve minimal kazaklarla gayet hoş bir uyum yakalayabilirsiniz. Polyester kumaştan üretilen bu örme mont, midi boy tasarımıyla kullanıcılarını tatmin edecek gibi görünüyor.

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3. Deri ve kürkün muhteşem uyumu: LbojailiAi Suni Deri Kürklü Ceket

Fahriye Evcen havası yakalayabileceğiniz bu tarz deri ceketler kışın yanınızdan ayıramayacağınız parçalar arasına hızla girebilir! Suni deri ve suni kürk kullanılarak üretilen bu cekette polar da yer alıyor. Ayrıca içi yumuşacık olan ceketi etkileyici kılan pek çok detay var. Kruvaze yaka detayına sahip olan ceketin kollarındaki bant ve polar detayları dikkat çekiyor. Aynı zamanda geniş bir cebi bulunan ceketin alt kısmında gayet hoş bir kemer detayı bulunuyor.

LbojailiAi markasının salaş görünüme sahip suni deri ceketine buradan göz atabilir, hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

4. Zamansız parçalardan olan trençkotlar: SahraAfra Arrow Trençkot

Trençkotlar, Evcen'in de sıkça tercih ettiği parçalardan biri. SahraAfra markasının trençkot modelini günlük kombinlerle beraber giymek mümkün. Bileğe kadar uzanan bu model, boyunuzu daha uzun göstererek havalı bir görünüm yakalamanıza yardımcı oluyor. Oversize kalıpta üretilen ürün, dökümlü ve rahat bir havaya sahip. Dokuma kumaş tipiyle tasarlanan ve üretiminde viskon materyal kullanılan ürün, sonbahar aylarında rahatlıkla giyebileceğiniz modeller arasında yer alıyor.

Pek çok kombini tamamlayan ve daha çekici hale getiren gri trençkot modelini detaylıca incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

5. Trençkottan vazgeçemeyenler için: Volt Clothing Şal Yaka Düğmeli Trençkot

Trençkot modelleri şüphesiz Fahriye Evcen'in tarzında ön plana çıkıyor. Şal yaka stiline sahip olan Volt Clothing Trençkot, düğme ve kuşak detaylarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca üretiminde pamuk ve polyester materyaller kullanıldığı için oldukça yumuşak bir dokuya sahip. Haki renkteki trençkot modelinin cep detayları da bulunuyor. Volt Clothing Şal Yaka Trençkot modeli, dolabınıza ekleyebileceğiniz zamansız ve imza parçalardan biri olabilir. Kot pantolonlarla kombinleyebileceğiniz bu trençkot, görünümünüze daha maskulen bir hava katabilir.

Fahriye Evcen stilini yansıtabileceğiniz haki trençkotu buraya tıklayarak inceleyebilir, güvenle satın alabilirsiniz.

6. Dökümlü trençkot modelleri de tamamlayıcı nitelikte: Stradivarius Dökümlü Uzun Trençkot

Dökümlü trençkot modellerini elbiselerle beraber kombinleyerek salaş bir görüntü yakalayabilir, aynı zamanda pantolon ya da eteklerle kullanarak tarzınızı ikiye katlayabilirsiniz. Stradivarius Dökümlü Uzun Trençkot modeli, polyester materyal ve dokuma kumaş tipi ile bahar aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir parça. Midi boydaki bu trençkotu kollarında bulunan düğme ve bant detayları sayesinde kısa kollu hale getirebilir, bu şekilde giyerek farklı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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7. Pelüş suni kabanların tatlı ve estetik görünümü: Nocturne Kruvaze Suni Kürk Kaban

Fahriye Evcen'in sık sık giydiği pelüş kabanlardan hoşlanıyorsanız muadili olabilecek bu suni kürke mutlaka göz atmalısınız! Kahverengiyle klasik bir tarz yakalayan Nocturne Kruvaze Suni Kürk Kaban'ı siyah ve pastel tondaki kıyafetlerle giyebilirsiniz. Kruvaze yakalı Nocturne kabanın düğme ve cep detayları ürüne şık bir görünüm sağlıyor. Düğmeleri sayesinde önünüzü kapatarak buz gibi havalarda bile sıcacık hissetmeniz mümkün. %100 polyester kumaş kullanılarak tasarlanan kaban, soğuk kış günlerinde sıcak hissetmeniz için elinden geleni yapıyor!

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8. Siyah ve kremin uyumu: Trendyolmilla Çok Renkli Kaşe Kaban

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Tasarımında siyah ve kremin bir arada kullanıldığı Trendyolmilla Kaşe Kaban, dolabınızda yer alması gereken farklı parçalardan biri. Fahriye Evcen stiline yaklaşan kaşe kabanlardan olan bu ürünün düğme ve cep detayları bulunuyor. Kendi bedeninizden bir beden büyük alarak oversize bir görünüm elde edebileceğiniz bu kaşe kabanı birçok farklı parçayla kombinleyebilir, stilinize farklı bir hava katabilirsiniz. Elbiselerle ya da tek renk pantolon ve gömlek kombinleriyle Trendyolmilla Kaşe Kaban'ı tercih edebilirsiniz.

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9. Sportif bir tarza sahip olanlar için: Bershka Siyah Kapüşonlu Naylon Mont

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Özellikle bahar aylarında naylon kapüşonlu ceketler sık sık tercih ediliyor. Kapüşonlu olması ve su geçirmez özelliğiyle yağmurlu havalarda kurtarıcı parçalardan biri haline gelen bu montlar, kesinlikle dolabınızda bulunması gereken parçalardan. Bershka Kapüşonlu Naylon Mont, ip ve fermuar detaylarıyla spor tarzını tamamlayacak nitelikte bir ürün. Cep detaylarına sahip olan naylon mont, gayet rahat ve sportif bir havaya sahip. Eşofmanlarla, desenli pantolonlarla ve elbiselerle beraber bu ceketi giyebilirsiniz.

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10. Matrix'ten çıkmış hissi veren deri montları sevenlere: Frolada Kadın Uzun Rüzgarlık Mont

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Evcen'in sık sık giydiği parçalar arasında bu tarz uzun deri ceketler de bulunuyor. Farklı mevsimlerde, gömlek ve kazaklarla giyebileceğiniz bu tarzdaki rüzgarlık montlar anında kombininizi dikkat çekici hale getiriyor. Ayrıca şık bir davete giderken kadife ya da triko elbiselerle birlikte de bu ceketi giyebilirsiniz. Suni deri kullanılarak tasarlanan ceket ince bir yapıya sahip olduğu için gayet zarif duruyor. Aynı zamanda ceketin yaka ve düğme detayları etkileyici bir duruşa sahip olmanıza yardımcı oluyor.

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