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Son haliyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in evlilik itirafı olay oldu! "Uygun değil..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 09:51
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Oynadığı Çalıkuşu filmi ile şöhrete kavuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydan Şener, katıldığı bir programda evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Son haliyle yıllara adeta meydan okuyan oyuncu," Evlilik insan doğasına uygun değil" ifadelerini kullandı.

Son haliyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in evlilik itirafı olay oldu! "Uygun değil..."

'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

Son haliyle adeta yıllara meydan okuyan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

AYDAN ŞENER

Oyuncu programda özel hayatı ve evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi.

Şener, 'Aşk nedir?' sorusuna "Tutkuyla olursa çok güzel ama süresi olan bir şey. Sevgi, alışkanlık gibi bir şeye dönüşürse de güzel. Ama ben aşkın tutkuyla yaşanması gerektiğini düşünüyorum. İnsanı mutlu eden, pozitif enerji veren bir şey" cevabını verdi.

EMPATİ2

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"HİÇ DÜŞÜNMEDİM EVLİLİĞİ"

Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Senin için evlilik ne ifade ediyor?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"Evlilik bana göre bir şey değil. Zaten ben çok erken evlendim ve çocuğum oldu. İyi ki evlenmişim de Ecem dünyaya gelmiş, o ayrı. 8-9 senelik evlilikten sonra ayrıldım ve bir daha evlenmedim. Hiç de düşünmedim evliliği. İnsan doğasına çok uygun bir kurum olduğunu da düşünmüyorum."

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