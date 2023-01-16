Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark! İstanbul'daki sonuçlarda Mustafa Sarıgül sürprizi

Öne çekilmesi gündemde olan seçimlere doğru geri sayım sürerken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak ORC Araştırma tarafından İstanbul özelinde yapılan anket çalışmasındaki sonuçlar gündem yarattı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasında AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranları arasındaki fark dikkat çekti.

İSTANBUL'DA AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

ORC Araştırma tarafından son seçim anketine göre İstanbul'da yüzde 30,8 oy oranıyla AK Parti'nin birinci parti olduğu görüldü.

AK Parti'yi yüzde 27,3 ile CHP takip ederken, üçüncü sıradaki İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 17,8 oldu. MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,7'de kaldı.

İTTİFAKLAR ARASINDA 10 PUANLIK FARK

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde , olarak açıklanırken, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 45,1 olduğu görüldü.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı ile arasında yaklaşık 10 puanlık bir farkın olması dikkat çekti.

SARIGÜL'ÜN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Sarıgül'ün liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi'nin oy oranındaki yükseliş gündem oldu. TDP, yüzde 3,1 oy oranı ile 6. sırada kendine yer buldu.

Son İstanbul seçim anketinde partilerin oy oranları şöyle;

AK Parti: Yüzde 30,8

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 17,8

HDP: Yüzde 8,0

MHP: Yüzde 4,7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 3,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA: Yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1

Diğerleri: Yüzde 2,5