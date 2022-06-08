Son seçim anketlerinin ortalaması! 10 anket şirketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor? Fark dikkat çekti...

Seçim anket sonuçları Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. 2023 seçimlerinin yaklaşması ve muhalefetin devam eden erken seçim çağrılarıyla birlikte seçim anketlerinin sonuçları da peş peşe kamuoyuyla paylaşılıyor. Son yapılan anketlere göre genel tabloya bakıldığında muhalefetin oyunda bir artış olduğu gözüküyor. İktidarın yaptığı 3600 ek gösterge düzenlemesinin ise anketlere nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

MHP'NİN OY ORANI GÜNDEM OLDU, BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Son yapılan anketlerin sonuçlarında en dikkat çeken noktalardan biri ise MHP'nin oy oranı oldu. Sonuçlara göre oy kaybı yaşadığı görülen MHP'den ise söz konusu anketlere tepki geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada anket şirketlerini hedef alarak, "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim" diye konuştu.

SON SEÇİM ANKETLERİNİN ORTALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin dünkü bu çıkışı ve erken seçim iddialarının kulislerde yükselmesiyle herkes yeniden anket sonuçlarına dikkat kesildi. ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem’in son yapmış olduğu anketler masaya yatırıldı.

İTTİFAKLAR ARASI FARK!

10 araştırma şirketinin yaptığı son ankettlerinin ortalaması ise kritik bir tabloyu ortaya koymuş oldu.

Buna göre son anketlerin ortalamasına göre Millet İttifakı'nın oyu yüzde 40.7 olurken, Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 39.7'de kaldı.

10 ARAŞTIRMA SİRKETİNİN SON SEÇİM ANKETLERİ

ORC: AK Parti %27.7, MHP % 7.7 (AK Parti+MHP % 35.4), CHP %23.8, İYİ Parti % 20.8 (CHP+İYİ Parti % 44.1), HDP % 7.5, Gelecek Partisi (GP) % 2.1, DEVA % 1.9, Saadet Partisi (SP) % 1.7, Türkiye Değişim Partisi (TDP) % 1.7, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) % 1.6, Büyük Birlik Partisi (BBP) % 1.5, Memleket Partisi (MP) % 1.1, Yeniden Refah Partisi (YRP) % 0.8, diğer % 0.9.

METROPOLL: AK Parti % 32.7, MHP % 8 (AK Parti+MHP % 40.7), CHP %22.6, İYİ Parti 15.1 (CHP+İYİ Parti 37.7), HDP % 13.8, Zafer Partisi (ZP) % 1.8, SP % 1.6, DEVA % 1.3, YRP % 1, MP % 0.8, Türkiye İşçi Partisi (TİP) % 0.6.

ARTI 1: AK Parti % 29.4, MHP % 6.3 (AK Parti + MHP 35.9), CHP % 27.3, İYİ Parti %14.6 (CHP+ İYİ Parti %41.9), HDP 12.3, DEVA % 4.8, GP % 2.4, SP % 1.7, YRP % 0.5, ZP % 0.4, MP % 0.3

MAK: AK Parti % 28.3, MHP % 6.6 (AK Parti+MHP % 34.9), CHP % 27.1, İYİ Parti % 16.1 (CHP+İYİ Parti 43.2), HDP % 7.8, DEVA % 3.1, GP % 2.8, ZP % 1.8, BTP % 1.4, SP % 1.1, YRP % 0.9, MP % 0.4, BBP % 0.4, TDP % 0.2, diğer % 0.7.

AREA: AK Parti % 36.9, MHP 5 10.1 (AK Parti + MHP % 47), CHP % 25.1, İYİ Parti % 11.8 (CHP+İYİ Parti 36.9), HDP % 9.4, YRP %1.3, ZP % 1.1, SP % 1, DEVA % 0.9, MP % 0.7, TDP % 0.4, BBP % 0.3, GP % 0.2, diğer % 0.8

AKSOY: AK Parti % 30.1, MHP % 8.3 (AK Parti+MHP % 38.4), CHP % 28.8, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42), HDP % 9.7, DEVA % 2.2, SP % 1.4, GP % 0.7, diğer % 5.6

AVRASYA: AK Parti % 29.5, MHP % 5.7 (AK Parti+MHP % 35.2), CHP % 30.5,

İYİ Parti % 12.6 (CHP+İYİ Parti % 43.1), HDP % 9.9, DEVA % 4.7, ZP % 2.2, GP % 1.9, SP % 0.9, YRP % 0.7, TİP % 0.5, diğer % 2.

GEZİCİ: AK Parti % 35.4, MHP % 8.8 AK Parti+MHP % 44.2), CHP % 26.7, İYİ Parti %11.2 (CHP+İYİ Parti 37.9), HDP % 11.2, DEVA % 2.1, YRP % 1.3, GP % 1.2, diğer % 2.1

OPTİMAR: AK Parti 36.2, MHP %10.1 (AK Parti+MHP % 46.3), CHP % 26.6, İYİ Parti 10.6 (CHP+İYİ Parti % 37.2), HDP % 10.2, DEVA % 1.1, SP % 0.8, TDP % 0.7, GP % 0.6, YRP % 0.6, ZP % 0.5, BBP % 0.5, diğer % 0.9.

YÖNEYLEM: AK Parti: 29.8, MHP % 6.9 (AK Parti+MHP % 36.7), CHP % 29.5, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42.7), HDP % 10.3, DEVA % 2.3, YRP % 2.3, ZP % 1.8, SP % 1, TİP % 0.8, GP % 0.2, diğer 1.9.

