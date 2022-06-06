SON DAKİKA | Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç: İYİ Parti CHP'yi yakaladı, 6'lı masanın oy oranı dikkat çekti

Son dakika: Seçim anketleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, adeta Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için geri sayıma girerken; ORC Araştırma'dan çok konuşulacak bir seçim anketi paylaşıldı. Ses getirecek anketin sonuçlarına göre CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. İYİ Parti'nin oy oranı ise dikkat çekerken, CHP ile aradaki farkın yüzde 3,2'ye düştüğü görüldü. İşte ORC Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin çok konuşulacak sonuçları...

SON SEÇİMN ANKETİNDE İYİ PARTİ'NİN OY ORANINDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

ORC Araştırma tarafından son seçim anketinin sonuçları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 27,7; CHP'nin oy oranı yüzde 23,8 ve İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 20,6 olarak öne çıktı.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 3,2

İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 20,6 olması dikkat çekerken, Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'nin oy oranıyla aralarında sadece yüzde 3,2'lik bir fark kaldığı görüldü.

Resmi olarak ittifakta partilerin oy oranlarına bakıldığında ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti'nin yüzde 27,7; MHP'nin yüzde 7,1; BBP'nin ise yüzde 1,5 ol aldığı görüldü.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden ise CHP yüzde 23,8; İYİ Parti yüzde 20,6; Saadet Partisi yüzde 1,7 oy oranına sahip olurken, ittifaktaki diğer parti olan Demokrat Parti'nin oy oranı ise tabloda yer almadı.

MİLLET İTTİFAKI İLE CUMHUR İTTİFAKI ARASINDAKİ FARK

Bu sonuçlara göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,1; Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 36,3 oldu.

Muhalefetin oluşturduğu 6'lı masadaki Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oy oranları da dikkat çekti.

6'LI MASANIN OY ORANI

Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1; DEVA'nın oy oranı ise yüzde 1,9 oldu. Bu sonuçlarla birlikte 6'lı masanın oy oranı ise 49,1'e yükseldi.

Öte yandan söz konusu ankette katılımcılara "Erken seçim istiyor musunuz?" diye de soruldu.

Erken seçim sorusuna 'evet' diyenlerin oranı yüzde 67,2 oldu. Bu sonuçlara göre erken seçim isteyenlerin oranının her ay yükseldiği belirtildi.

‘İKTİDAR ŞARTLARLA BAŞ ETMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR’

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş 24 TV canlı yayınında katılığı bir programda da anketlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Aktaş ekonomideki kötü gidişata rağmen iktidarın şartlar ne olursa olsun bununla baş etmek için bir çaba gösterdiğini ve vatandaşın da bunu gördüğünü iddia etti.

İşte İhsan Aktaş’ın dikkat çeken o sözleri:

“Vatandaş tabloya baktığı zaman seçime giderken sorunla karşı karşıya kaldığı zaman bunu kim çözer diye bakar. Muhalefet partileri 2, 2 buçuk yıldır sürekli yoksulluktan fakirlikten vatandaşın durumundan bahsediyorlar. Vatandaş da diyor ki aslında benim durumumu ben biliyorum benim durumumu bana tekrar tarif etme. Sen ne öneriyorsun? İşte bu soru ile karşı karşıya kaldıkları zaman muhalefet partileri geriye dönüp 4 yılı çok böyle uçuk kaçık mevzularla geçirdiler.

Muhalefet partilerinin geleceğe yönelik bir siyasi perspektifleri ya da AK Parti’ye alternatif olma gibi bir durumları söz konusu değil. Çünkü bununla ilgili bir hazırlık yapmadılar.

"10-11 PUANLIK BİR OY FARKI VAR"

Vatandaş iki tabloya baktığı zaman bir yanda daha derli toplu dışarıdan desteklenen bir hükümet var. Cumhurbaşkanlığı sistemi var ve uluslararası ilişkilere baktığınız zaman da bütün o satranç ayarlarını en ince ayarda oynayan bir Türkiye ve onun lideri var. Dolayısıyla vatandaş burada bir muhasebe yapmak durumunda kaldığı zaman hala iktidarı öncelikli görüyor. Bu ekonomideki can alıcı gelişmelere rağmen anketlerde AK Parti ile ikinci parti arasında 10-11 puanlık bir oy farkı var. Bu çok görülmüş bir şey değildir. İktidar şartlar ne olursa olsun bununla baş etmek için bir çaba gösteriyor. Vatandaş da bunu görüyor.”

