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Son seçim anketleriyle ilgili AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama! 'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti

25.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketleri bir bir açıklanırken, AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan son seçim anketlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2014 ve 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranlarına dikkat çekerek "2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.” dedi.

Son seçim anketleriyle ilgili AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama! 'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti

Seçim anketleriyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 24 TV ekranlarında yayınlanan “Arafta Sorular”ın konuğu olan AK Partili Hamza Dağ, Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

SON ANKET SONUÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: BU OY ORANLARININ ÜZERİNDE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için en son yapılan anketi soran Elönü'ye tahminini açıklayan Hamza Dağ, “Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.” dedi.

“Bir oran vermemiz doğru olmaz.” diyen Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"ORANLARA BAKILIR AMA..."

“Anket dediğimiz olay, partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet, orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız.”

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Dağ, “Anket firmalarında kimin sahada, kimin masada, kimin telefonda kimin de çalışma yapmadan anket yayınladığını biliyoruz.” diye de ekledi.

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“VATANDAŞLARIMIZIN BİR KISMI KARARSIZ”

2018 yılına bakıldığında kararsız kesimin halâ var olduğunu aktaran Dağ, “2018 oy sonuçlarına göre vatandaşlarımızın bir kısmı kararsız. Seçime kadar bunun AK Parti’ye geçişini görebiliriz.” şeklinde konuştu.

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