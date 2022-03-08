Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı ile ilgili flaş yorum…

Hayat pahalılığının giderek arttığı bir döneme girilirken seçim anketleri de merak konusu olmaya devam ediyor. ‘Bu pazar seçim olsa Türkiye’de olası seçim sonuçları nasıl olur?’ son yapılan anketlerde bu soruya cevap arandı. ASAL Araştırma, PİAR Araştırma son yaptıkları seçim anketlerini açıklarken ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat’tan da AK Parti’nin çekirdek oyu hakkında flaş bir yorum geldi. İşte son yapılan seçim anketlerinin sonuçları ve çok çarpıcı AK Parti'nin oy oranı yorumu:

ÜNLÜ ANKETÇİ, AK PARTİ'NİN ÇEKİRDEK OYUNU AÇIKLADI

MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti hükümetinin ekonomi yönetiminin de anketlere göre çok başarısız olduğuna dikkat çekti. Son seçim anketleri sonuçlarında hayat pahalılığı meselesinin uzak ara en ciddi şikâyet konusu olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Kulat, oy tercihlerinin değişimi noktasında aynı oranda olmadığını söyledi.

Son seçim anketi sonuçları ile öne çıkan Mehmet Ali Kulat’ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle:

“Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddi şikayet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır.

Ancak bu durumun oy tercihlerini değiştirmeye etkisi bu konudaki şikayetler oranında olmamaktadır. Çünkü bu anlamda ekonomi odaklı seçmen zaten Ak Parti’den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen %25 bandında.

Seçmenin oy tercih değişimi için olması gereken kötü yönetim eleştirisi kadar muhalefetin daha iyi yöneteceğine inanmasıdır. İktidar şu an biz kötü yönetiyoruz ama muhalefet çok daha kötü yönetir tezini işlemektedir.

Kötüyü bilmekle tercih değişse; zararı kutusunun üzerinde yazan sigara tüketiminin bitmesi gerekirdi. Demek ki sadece bilmek tercih değişimi için yeterli olmuyor. Ülke sorunlarını daha hızlı çözeceği, gerçekten alternatif olduğu konusunda muhalefet halkı inandırmalıdır.”

PİAR ARAŞTIRMA ANKETİ

"Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sonuçlarını PİAR Araştırma şirketi paylaştı. Ankete göre; kararsızların oyu dağıtıldıktan sonra ilk sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,7, CHP'nin yüzde 25,7, İYİ Parti'nin yüzde 11,2 oldu. Bu partileri yüzde 11,8'le HDP takip ederken MHP de yüzde 9,3 oy topladı.

PİAR Araştırma şirketi, mart ayında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, topladığı verileri derleyerek sonuçları resmi YouTube hesabından paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 42'Yİ GÖRDÜ

Buna göre; kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı üyesi AK Parti'nin oy oranı yüzde 26,4 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32,7 oldu. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 7,5 olurken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 9,3'e yükseldi. Böylece Cumhur İttifakı'nın iki ortağının toplam oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 33,9 oldu. İki partinin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı ise yüzde 42 seviyesine çıktı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce

MİLLET İTTİFAKI 37'YE GERİLEDİ

Millet İttifakı'nın iki ortağından biri olan CHP, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 20,7 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oran yüzde 25,7'ye çıktı. İttifak'ın diğer ortağı İYİ Parti ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 9 alırken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 11,2 oy toplayabildi. Böylece Millet İttifakı'nın iki ortağı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 29,7 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise bu oran yüzde 37,5 yükseldi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

HDP BARAJI AŞTI

Araştırmada HDP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 9,6; kararsızlar dağıtıldıktan sonra 11,8 oldu.

DEVA YÜZDE 3'E YAKLAŞTI

Yeni kurulan partilerden olan Gelecek Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1,4 oy alırken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 2,9 oy aldı. Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi ise listeye giremedi. Saadet Partisi ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1,5 oy almayı başarabildi.

ASAL ARAŞTIRMA’NIN İSTANBUL ANKET SONUÇLARI

ASAL Araştırma Şirketi tarafından “İstanbul Siyasi Durum Araştırması - Mart 2022” anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçları milletvekilliği seçiminde AK Parti'nin İstanbul'da hala güçlü olduğunu gösterse de olası bir yerel seçimde oylar CHP'ye gidiyor.

“Bu Pazar İstanbul’da Milletvekili Genel Seçimleri yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 35,2’si AK Parti, yüzde 29,5’i CHP, yüzde 11,8’i İYİ Parti, yüzde 10,5’i HDP, yüzde 7,4’ü MHP, yüzde 5,6’sı Diğer cevabını verdi.

Ankette yer alan “Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 44,5’i CHP, yüzde 37,2’si AK Parti, yüzde 5,8’i İYİ Parti, yüzde 4,3’ü HDP, yüzde 4’ü MHP, yüzde 4,2’si Diğer cevabını verdi.

Ankette vatandaşlara bir de “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 74,5’i bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 7,8 ile “İşsizlik” cevabını verenler takip etti. “Eğitim sistemi” yanıtı ise yüzde 5,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 4,1’lik bir kesim ise bu soruya “Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” cevabını verdi.



