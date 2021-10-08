Son Yaz 25. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akgün, kıskançlık krizine giriyor

Son Yaz 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk sezonun aksine daha düşük reytinglerle ikinci sezona başlayan Son Yaz dizisi için final kararı verildi. Son Yaz dizisinin hayranları hikayenin başka bir kanalda veya dijital platformda devam etmesi için sosyal medyadan yoğun şekilde kampanya yürütüyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’in başrollerinde yer aldığı dizinin final bölümünün ise büyük sürprizlerle geldiği anlaşılıyor.

SON YAZ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumhuriyet eski savcısı olan Selim Kara, “Allah yaptıklarımı affetsin” diyor. Eşi Canan’ın öldürülmesinin ardından intikam alması beklenen Selim’in neler yapacağını ancak finalde net olarak anlayabileceğiz.

5 Ekim Cumartesi günü 25. yeni bölümü yayınlanacak olan Son Yaz dizisinin finalinde Yağmur ile Akgün arasında da aşkın yeniden başlaması bekleniyor. Yağmur’un yeni birisiyle birlikte olması fikrine bile katlanamayan Akgün, ilk adımı atacak.

Akgün ve Selim cephesinden gelecek iki önemli sürpriz ile veda edecek olan Son Yaz ters köşe sahnelerle de izleyicileri son iki bölümde şaşırtacak.

Yağmur karakterinin de öne çıkacağı son iki bölümde oyuncuların güçlü performansları da izleyicileri etkileyecektir.

