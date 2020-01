Son yılların en iyi zombi filmleri

Zombi filmleri macerası 1968 yılında George A. Romero yönetmenliğindeki Yaşayan Ölülerin Gecesi (Night of the Living Dead) ile başladı. Günümüzde sıkı zombi filmleri takipçileri tarafından En İyi Zombi Filmleri listesinin tartışmasız lideri Yaşayan Ölülerin Gecesi filmidir. Bu türün öncüsü olarak gösterilen Yaşayan Ölülerin Gecesi sonrasında yapılan her filmde, Romero’nun filminden esintiler görmek mümkün. Sinemanın vazgeçilmezi zombi filmleri sayesinde öldükten sonra bir şekilde dirilip kana susamış halde insanların peşinde koşturan yaratıkları görmeye artık çok alıştık. 2020’nin en çok beklenen zombi filmleri ile birlikte 2014’ten günümüze en iyi zombi filmlerini sizler için bir araya getirdik. 2020’NİN EN İDDİALI ZOMBİ FİLMLERİ Army of the Dead Army of the Dead, yönetmen Zack Snyder’ın çekimlerine yarıda bırakmak zorunda kaldığı Batman v Superman’den sonra çektiği ilk uzun metrajlı film olacak. Filmle ilgili yaptığı iddialı açıklamalarla beklentileri bir hayli yükselten Snyder, Shay Hatten ile birlikte filmin senaryosunu kaleme aldı. Netflix yapımı Army of the Dead’in oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi ve Huma Qureshi gibi isimler yer alıyor. Army of the Dead, Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor.

Block Z Klasik zombi hikayelerinden biriyle yola çıkan Block Z, ölümcül bir salgının üniversitenin kampüsünde ortaya çıkmasıyla yaşananları konu alıyor. Karantinaya alınan üniversitede, bir grup öğrenci güçlerini birleştirerek hayatta kalmaya çalışır. Yönetmenliğini Mikhail Red’in üstlendiği filmin başrollerini Julia Barretto, Joshua Garcia, Maris Racal paylaşıyor. EN İYİ ZOMBİ FİLMLERİ 2019 The Dead Don't Die Bağımsız filmleriyle tanınan Jim Jarmusch, The Dead Don't Die filminde bir zombi salgınında hayatta kalmaya çalışan kasaba halkının maceralarını konu alıyor. Korkuyla komediyi harmanlayan filmin bol yıldızlı oyuncu kadrosunda Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton ve Steve Buscemi gibi isimler yer alıyor. Son yılların en iyi zombi filmlerinde olan The Dead Don't Die, prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Zombieland: Double Tap Ruben Fleischer‘ın yönetmenliğini yaptığı Zombieland'in devam filmi Zombieland: Double Tap, 10 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluştu. Ülkemizde vizyona girmeyen filmin oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ve Woody Harrelson yer alıyor. İlk zombi saldırısından sonra dünyada çok az insan kalmasına rağmen yaşamın devam ettiği filmde zombiler bu sefer Beyaz Saray’ı hedef alırlar.

Little Monsters Ani bir zombi saldırısı sonrası gelişen olayları konu alan Little Monsters’ın başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Lupita Nyong'o üstleniyor. Abe Forsythe’un senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği film 2019’un en iyi zombi filmlerinden biri. Korku ve komedinin iç içe geçtiği filmin oyuncu kadrosunda Josh Gad, Nadia Townsend, Henry Nixon, Rahel Romahn, Jason Chong gibi isimler yer alıyor. EN İYİ ZOMBİ FİLMLERİ 2018 Overlord Operasyonu (Overlord) Bir dönem – zombi filmi olan Overlord Operasyonu (Overlord), 2. Dünya Savaşı sırasında bir grup askere verilen görev esnasında başlarına gelenleri konu alıyor. Aksiyonu bol zombi filminin yönetmen koltuğunda Julius Avery oturuyor. Zombi filmi sevenlerin en iyi zombi filmi listesine gireceği kesin olan, sürükleyici ve bir o kadar heyecan verici olan Overlord’un oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Whatt Russell ve Mathilde Olliver gibi isimler yer alıyor. Rampant 2018 yılının en iyi zombi filmlerinden biri Güney Kore’den geldi. Rampant, Kim Sung-hoon'un yönettiği aksiyonu yüksek bir zombi filmi. Kumarbaz ve alkolik Prens Lee Chung’un Qing Hanedanlığı tarafından 10 yıl esir tutulduktan sonra ülkesine geri dönmesini ve sadece geceleri ortaya çıkan zombilerle yaşadığı maceraları konu alıyor.

Gece Dünyayı Yuttuğunda (The Night Eats The World) Fransız zombi filmi Gece Dünyayı Yuttuğunda, Pit Agarmen’in romanından beyaz perdeye uyarlandı. Yönetmen Dominique Rocher’ın ilk uzun metrajlı çalışması olan filmin senaryosu yönetmen ile birlikte Jérémie Guez ve Guillaume Lemans’a ait. Film, çılgın bir partinin sabahında uyanan Sam’in zambilere karşı hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. EN İYİ ZOMBİ FİLMLERİ 2017 One Cut of the Dead Korku ve komediyi zombi temasıyla başarılı bir şekilde bir araya getiren One Cut of the Dead, tartışmasız olarak 2017 yılının en iyi zombi filmidir. Shin'ichirô Ueda yönetmenliğindeki zombi filmi, gittiği festivallerden hem övgü hem de ödülleri toplamayı başardı. Düşük bütçeli zombi filmi çekmek için 2. Dünya Savaşı’ndan kalma eski bir tesiste çekim yapan film ekibi çekimler esnasında gerçekten zombi saldırısıyla karşı karşıya kalır. Anna and the Apocalypse Ella Hunt, Malcolm Cumming, Mark Benton’ın başrollerini paylaştığı zombi filmi Anna and the Apocalypse, McHenry'nin 2010 BAFTA adayı kısa Zombi Müzikali'nden filme uyarlandı. John McPhail yönetmenliğindeki film; sıkıcı bir kasabada yaşayan liseli Anna’nın zombi kıyametinden sonra başına gelenleri konu alıyor. Anna, zombiye dönüşmüş kardan adamlar, Noel babalar, elfler ve yılbaşı alışverişine gelen müşterilerle savaşmak zorundadır.

The Cured Zombi filmlerine farklı bir bakış açısı sağlayan The Cured, Toronto, Londra, Stockholm ve Torino film festivallerinde gösterildi. Oscar adayı oyuncu Ellen Page’in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda David Freyne oturuyor. Avrupa’da 6 yıl boyunca süre zombi istilası sonucu, zombiye dönüşenleri iyileştirmek için bir tedavi bulunmuştur. Birçok kişi iyileştikten sonra hem zombiye dönüştükleri zaman yaptıkları yüzünden psikolojik olarak sarsılmıştı hem de toplum tarafından dışlanmaktadır. Bunların sonucu olarak terörist bir hareket ortaya çıkar. EN İYİ ZOMBİ FİLMLERİ 2016 Zombi Ekspresi (Train to Busan) Vizyona girdiği dönem çok ses getiren Train to Busan, ülkemizde Zombi Ekspresi adıyla vizyondaki yerini aldı. Dünya prömiyeri 2016 Cannes Film Festivali'ndeki Geceyarısı Seansı'nda gerçekleşen filmin başrollerini Gong Yoo, Jung Yu-mi ve Ma Dong-seok paylaşıyor. Seoul’dan Busan’a giden trendeki yolcular, virüse karşı hayatta kalmak için her şeylerini ortaya koymak zorundadır. Tüm Sırların Sahibi Kız (The Girl with All the Gifts)

Mike Carey’in aynı adlı romanından Colm McCarthy yönetmenliğinde filme uyarlanan İngiliz yapımı zombi filmi The Girl with All the Gifts, insanların özgür iradesini yok eden ve onları birbirlerini yemeye iten bir virüs yüzünden insanlığın yok olmak üzere olduğu bir evrende geçiyor. Bu virüsten sadece bir grup çocuk etkilenmemektedir. İnsanlığın tek umudu olan bu çocuklar zalimce tıbbi testlere maruz kalmaktadırlar. Aşk ve Gurur ve Zombiler (Pride and Prejudice and Zombies) Seth Grahame-Smith’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan bu ilginç zombi filmi, Jane Austen’ın Aşk ve Gurur romanını, zombi konseptiyle ve pek çok fantastik öğe ile bütünleştiren bir yapım. Here Alone Holly Adams, Abel McSurely Bradshaw, Jonathan Gundel üçlüsünün başrollerini paylaştığı film, alışılmış zombi filmlerinden farklı olarak, daha sakin ama bir o kadar sürükleyici konusuyla izleyiciyi filmin içine çekiyor. Zombi saldırısı sonrası hayatta kalmakta güçlük çeken Ann, yiyecek stoğunun azalmasıyla tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır…