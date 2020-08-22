Son zamanların en sevilen Güney Kore dizileri! İlk kez izleyeceksiniz...

İnternette yabancı diziler hızla yayılmaya başladığından beri farklı kültürlere ait dizileri takip etmek oldukça eğlenceli hale geldi. Ülkemizde ise, özellikle genç yaş grubunda, Güney Kore dizisi izleme popülerliği ortaya çıktı. Bu hem keyifli vakit geçirmek için güzel bir tercih oldu hem de farklı kültürleri bir dizi izleme kolaylığıyla öğrenme fırsatı verdi. Şu sıralar ise hangi Güney Kore dizilerinin daha çok izlendiği merak konusu. O halde, sizi daha fazla meraklandırmadan dizilere geçelim.

6. A PIECE OF YOUR MIND (2020) - IMDB: 7.3

2020'nin ilk aylarında gündemde olan dizinin başrolünde Jung Hae In, Lee Hana ve Kim Sung Kyu var. 12 bölümünü seyirciyle buluşturan bu tek sezonluk dizi, sevdiğinin kalbinde küçük de olsa bir yer edinmenin ona yeteceğini düşünen duygusal bir adamın hikayesini anlatıyor.

5. LOVE ALARM (2019 - ) - IMDB: 7.4

2019 yılında ekranlarla tanışan dizinin henüz ilk sezonu yayınlandı. Dizi, aşkı bulmaya çalışan bir grup gencin etrafında dönüyor. Bu gençler, birileri kendisi için romantik duygular beslediğinde kullanıcıyı uyaran bir uygulama kullanıyor. Ardından olaylar gelişiyor.