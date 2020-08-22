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Son zamanların en sevilen Güney Kore dizileri! İlk kez izleyeceksiniz...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Siz de ülkemizde son dönemlerde oldukça meşhur olan Güney Kore dizilerinin takipçilerinden misiniz? Cevabınız evet ise, tüm dünyada popüler olan 6 Güney Kore dizisinin detaylarını paylaştığımız listemizi inceleyebilirsiniz. En çok izlenen 6 diziye yer verdiğimiz bu liste, IMDB puanlarına göre sıralandı.

Son zamanların en sevilen Güney Kore dizileri! İlk kez izleyeceksiniz...

İnternette yabancı diziler hızla yayılmaya başladığından beri farklı kültürlere ait dizileri takip etmek oldukça eğlenceli hale geldi. Ülkemizde ise, özellikle genç yaş grubunda, Güney Kore dizisi izleme popülerliği ortaya çıktı. Bu hem keyifli vakit geçirmek için güzel bir tercih oldu hem de farklı kültürleri bir dizi izleme kolaylığıyla öğrenme fırsatı verdi. Şu sıralar ise hangi Güney Kore dizilerinin daha çok izlendiği merak konusu. O halde, sizi daha fazla meraklandırmadan dizilere geçelim.

6. A PIECE OF YOUR MIND (2020) - IMDB: 7.3

2020'nin ilk aylarında gündemde olan dizinin başrolünde Jung Hae In, Lee Hana ve Kim Sung Kyu var. 12 bölümünü seyirciyle buluşturan bu tek sezonluk dizi, sevdiğinin kalbinde küçük de olsa bir yer edinmenin ona yeteceğini düşünen duygusal bir adamın hikayesini anlatıyor.

5. LOVE ALARM (2019 - ) - IMDB: 7.4

En sevilen Güney Kore dizileri

2019 yılında ekranlarla tanışan dizinin henüz ilk sezonu yayınlandı. Dizi, aşkı bulmaya çalışan bir grup gencin etrafında dönüyor. Bu gençler, birileri kendisi için romantik duygular beslediğinde kullanıcıyı uyaran bir uygulama kullanıyor. Ardından olaylar gelişiyor.

4. TELL ME WHAT YOU SAWell (2020) - IMDB: 7.6

En sevilen Güney Kore dizileri

Bu kez gerilim temalı bir dizi ile karşınızdayız. 2020 yılının en sevilen Güney Kore dizilerinden biri olan Tell Me What You Saw, tek sezonluk bir yapım. Konusu ise, bir seri katili yakalamaya çalışan bir profilci ve bir dedektif üzerine. Öldü sanılan seri katilin tekrar ortaya çıkmasıyla işler karışıyor.

3. WHEN THE WEATHER IS FINE (2020 - ) - IMDB: 7.9

En sevilen Güney Kore dizileri

Dizi, küçük bir kasabaya taşınan bir kadın ve bu kasabada kitap dükkanı işleten bir adam arasındaki romantik olaylar etrafında dönüyor. 2020'nin Şubat ayında yayınlanmaya başlayan dizi ilk sezonuyla sizlerle...

2. ITAEWON CLASS (2020 - ) - IMDB: 8.2

Dizi 1. sezonuyla ilk kez 2020'de yayınlanmaya başladı. Oldukça yüksek puana sahip olan bu dizinin başrolünde, Park Seo-jun ve Kim Da-Mi yer alıyor. Dizinin konusu ise şöyle: Eski bir mahkum ve arkadaşları Seul'un renkli bir mahallesinde cadde üstünde bar açmak için iddialı hayaller kurarlar. Fakat bu hayallerini gerçekleştirmek için ise güçlü bir rakiple savaşmaları gerekir.

1. HOSPITAL PLAYLIST (2020 - ) - IMDB: 8.7

Hospital Playlist, 2020 yılında 1. sezonunu yayınlayarak izleyicilerin karşısındaki yerini aldı. Dizi, hastanede çalışan bir grup arkadaşın maceralarından oluşuyor. Eskiden beri tanışan bu arkadaşlar hastanede tekrar bir araya geliyor ve sıra dışı olaylar gelişmeye başlıyor.

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