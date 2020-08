Son zamanların en sevilen Güney Kore dizileri! İlk kez izleyeceksiniz...

4. TELL ME WHAT YOU SAWell (2020) - IMDB: 7.6

Bu kez gerilim temalı bir dizi ile karşınızdayız. 2020 yılının en sevilen Güney Kore dizilerinden biri olan Tell Me What You Saw, tek sezonluk bir yapım. Konusu ise, bir seri katili yakalamaya çalışan bir profilci ve bir dedektif üzerine. Öldü sanılan seri katilin tekrar ortaya çıkmasıyla işler karışıyor.

3. WHEN THE WEATHER IS FINE (2020 - ) - IMDB: 7.9

Dizi, küçük bir kasabaya taşınan bir kadın ve bu kasabada kitap dükkanı işleten bir adam arasındaki romantik olaylar etrafında dönüyor. 2020'nin Şubat ayında yayınlanmaya başlayan dizi ilk sezonuyla sizlerle...

2. ITAEWON CLASS (2020 - ) - IMDB: 8.2

Dizi 1. sezonuyla ilk kez 2020'de yayınlanmaya başladı. Oldukça yüksek puana sahip olan bu dizinin başrolünde, Park Seo-jun ve Kim Da-Mi yer alıyor. Dizinin konusu ise şöyle: Eski bir mahkum ve arkadaşları Seul'un renkli bir mahallesinde cadde üstünde bar açmak için iddialı hayaller kurarlar. Fakat bu hayallerini gerçekleştirmek için ise güçlü bir rakiple savaşmaları gerekir.

1. HOSPITAL PLAYLIST (2020 - ) - IMDB: 8.7

Hospital Playlist, 2020 yılında 1. sezonunu yayınlayarak izleyicilerin karşısındaki yerini aldı. Dizi, hastanede çalışan bir grup arkadaşın maceralarından oluşuyor. Eskiden beri tanışan bu arkadaşlar hastanede tekrar bir araya geliyor ve sıra dışı olaylar gelişmeye başlıyor.