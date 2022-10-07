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Sonbahar aylarında kullanabileceğiniz en etkili ve kalıcı erkek parfümleri

07.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde, parfümlerimizi de değiştirmenin zamanı geldi. Yazın hafif meyvemsi ve çiçekli kokuları yerini sonbahar ve kış aylarının odunsu, baharatlı yoğun kokularına bırakmaya başladı. Biz de sizin için sonbahar aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz en etkili ve kalıcı erkek parfümlerini derledik. Haydi, detaylara geçelim!

Sonbahar aylarında kullanabileceğiniz en etkili ve kalıcı erkek parfümleri

Mevsimlerin duygularımız ve ruh dünyamız üzerinde kuşkusuz büyük bir etkisi var. Parfümlerin de öyle... Hâliyle her parfüm, her mevsimde kullanılmaya uygun olmayabiliyor. Örneğin yaz aylarında kullanmak için bir parfüm arıyorsanız sıklıkla meyvemsi ya da okyanusu, sahili anımsatan daha fresh kokulara sahip parfümler tavsiye ediliyor. Sonbahara geldiğimizdeyse odunsu, baharatlı notaların yoğun olduğu parfümler öne çıkıyor. Siz de kokunuzu mevsime göre değiştirenlerdenseniz ya da uzun zamandır kullandığınız kokuyu değiştirmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Çevrenizdeki herkesin etkileneceği, özellikle de kadınların başını döndüren en kalıcı erkek parfümlerini sizin için derledik. İşte kokusuyla büyüleyen sonbahar kokuları!

1. Azzaro Wanted By Night EDP Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2022-10-07T121429.313

Kullanıcı yorumları:

  • "Mükemmel bir koku, rahat dört gün kalıyor."

  • "Yoğun kokan bir parfüm. Çok beğendim."
Ürünü İncele

2. Prada Luna Rossa Black Erkek Eau De Parfum

3

Kullanıcı yorumları:

  • "Marka parfümlerin hemen hemen hepsini kullanmış biri olarak kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Çok güzel, kaliteli bir parfüm. Kalıcı kokusu ile harikalar yaratıyor."
Ürünü İncele

3. Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme Le Parfum EDP 100 Ml

Adsız tasarım - 2022-10-07T121531.151

Kullanıcı yorumları:

  • "Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme işte. Anlatmaya gerek yok. Ömür boyu üç parfüm kullanmam gerekse, kesin onlardan biri bu olurdu. Kalıcılığı bence çok iyi."

  • "Çok övülen bir kokuydu, kocişkoma hediye aldım. Kokusu, kalıcılığı gerçekten muazzam! Alın aldırın."
Ürünü İncele

4. Versace Eros Edt 100 ml Erkek Parfümü

Adsız tasarım - 2022-10-07T122256.338

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir koku eşim için aldım. Bir erkeğin rahatsızlık duymadan kullanacağı bir parfüm. Düşünmeden alabilirsiniz."

  • "Tam bir karizmatik erkek kokusu."
Ürünü İncele

5. Hermes Terre D'Hermes EDT 100 ml Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2022-10-07T121520.456

Kullanıcı yorumları:

  • "Muhteşem kokuyor."

  • "Tek bir fıs öyle mutlu ediyor ki. Muazzam bir koku ve olağanüstü kalıcı. Kesinlikle tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

6. Yves Saint Laurent Y Le Parfum Erkek Eau De Parfum

Adsız tasarım - 2022-10-07T123310.274

Kullanıcı yorumları:

  • "Müthiş, çok güzel kokuyor."

  • "Herkes, "Parfümün nedir?" diye soruyor. Kokusu gerçekten çok iyi ve kalıcılığı da."
Ürünü İncele

7. Giorgio Armani Code Edt Erkek 125 ml Parfüm

5

Kullanıcı yorumları:

  • "Birinci sınıf bir koku."

  • "Efsane parfümler arasındadır. Piyasadaki birçok kaliteli parfümü kokusuyla sollar. Pişman olmayacağınız bir koku."
Ürünü İncele

8. Mugler Alien Man Erkek EDT 100 ml Erkek Parfümü

2

Kullanıcı yorumları:

  • "Erkek arkadaşım için bakmıştım, sanırım ürün artık benim."

  • "Sevgilime hediye olarak almıştım. Yaz aylarında kullandığında çok çok beğenmemiştim. Kış için daha uygun gibi. Kokusu güzel ve erkeksi."
Ürünü İncele

9. Azzaro Pour Homme Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Adsız tasarım - 2022-10-07T122647.299

Kullanıcı yorumları:

  • "Herkeste olmayan, farklı ama hoş bir koku arıyorsanız direkt alın. Sonbahar, kış için ideal."

  • "Kokusu çok güzel. En beğendiğim parfümlerden."
Ürünü İncele

10. Yves Saint Laurent Y Edp 100 ml Erkek Parfüm

4

Kullanıcı yorumları:

  • "Parfümü babamın klasiği haline geldiği için kokusunu bilerek satın almıştım. Hayatında tekrarlayarak kullandığı tek parfüm."

  • "Müthiş bir koku. Kalıcılığı oldukça yüksek. Hediye olarak güzel bir fikir olabilir. Parfümün kutusu zaten aşırı iyi. YSL yine göstermiş farkını. Fiyat performansı bayağı iyi."
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