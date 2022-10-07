Sonbahar aylarında kullanabileceğiniz en etkili ve kalıcı erkek parfümleri

Mevsimlerin duygularımız ve ruh dünyamız üzerinde kuşkusuz büyük bir etkisi var. Parfümlerin de öyle... Hâliyle her parfüm, her mevsimde kullanılmaya uygun olmayabiliyor. Örneğin yaz aylarında kullanmak için bir parfüm arıyorsanız sıklıkla meyvemsi ya da okyanusu, sahili anımsatan daha fresh kokulara sahip parfümler tavsiye ediliyor. Sonbahara geldiğimizdeyse odunsu, baharatlı notaların yoğun olduğu parfümler öne çıkıyor. Siz de kokunuzu mevsime göre değiştirenlerdenseniz ya da uzun zamandır kullandığınız kokuyu değiştirmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Çevrenizdeki herkesin etkileneceği, özellikle de kadınların başını döndüren en kalıcı erkek parfümlerini sizin için derledik. İşte kokusuyla büyüleyen sonbahar kokuları!

1. Azzaro Wanted By Night EDP Erkek Parfüm

Kullanıcı yorumları:

"Mükemmel bir koku, rahat dört gün kalıyor."

"Yoğun kokan bir parfüm. Çok beğendim."

2. Prada Luna Rossa Black Erkek Eau De Parfum

Kullanıcı yorumları:

"Marka parfümlerin hemen hemen hepsini kullanmış biri olarak kesinlikle tavsiye ederim."

"Çok güzel, kaliteli bir parfüm. Kalıcı kokusu ile harikalar yaratıyor."

3. Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme Le Parfum EDP 100 Ml

Kullanıcı yorumları:

"Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme işte. Anlatmaya gerek yok. Ömür boyu üç parfüm kullanmam gerekse, kesin onlardan biri bu olurdu. Kalıcılığı bence çok iyi."

"Çok övülen bir kokuydu, kocişkoma hediye aldım. Kokusu, kalıcılığı gerçekten muazzam! Alın aldırın."

4. Versace Eros Edt 100 ml Erkek Parfümü

Kullanıcı yorumları:

"Harika bir koku eşim için aldım. Bir erkeğin rahatsızlık duymadan kullanacağı bir parfüm. Düşünmeden alabilirsiniz."

"Tam bir karizmatik erkek kokusu."

5. Hermes Terre D'Hermes EDT 100 ml Erkek Parfüm

Kullanıcı yorumları:

"Muhteşem kokuyor."

"Tek bir fıs öyle mutlu ediyor ki. Muazzam bir koku ve olağanüstü kalıcı. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

6. Yves Saint Laurent Y Le Parfum Erkek Eau De Parfum

Kullanıcı yorumları:

"Müthiş, çok güzel kokuyor."

"Herkes, "Parfümün nedir?" diye soruyor. Kokusu gerçekten çok iyi ve kalıcılığı da."

7. Giorgio Armani Code Edt Erkek 125 ml Parfüm

Kullanıcı yorumları:

"Birinci sınıf bir koku."

"Efsane parfümler arasındadır. Piyasadaki birçok kaliteli parfümü kokusuyla sollar. Pişman olmayacağınız bir koku."

8. Mugler Alien Man Erkek EDT 100 ml Erkek Parfümü

Kullanıcı yorumları:

"Erkek arkadaşım için bakmıştım, sanırım ürün artık benim."

"Sevgilime hediye olarak almıştım. Yaz aylarında kullandığında çok çok beğenmemiştim. Kış için daha uygun gibi. Kokusu güzel ve erkeksi."

9. Azzaro Pour Homme Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Kullanıcı yorumları:

"Herkeste olmayan, farklı ama hoş bir koku arıyorsanız direkt alın. Sonbahar, kış için ideal."

"Kokusu çok güzel. En beğendiğim parfümlerden."

10. Yves Saint Laurent Y Edp 100 ml Erkek Parfüm

Kullanıcı yorumları:

"Parfümü babamın klasiği haline geldiği için kokusunu bilerek satın almıştım. Hayatında tekrarlayarak kullandığı tek parfüm."

"Müthiş bir koku. Kalıcılığı oldukça yüksek. Hediye olarak güzel bir fikir olabilir. Parfümün kutusu zaten aşırı iyi. YSL yine göstermiş farkını. Fiyat performansı bayağı iyi."



