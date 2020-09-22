Sonbahar/güz ayı ölüm ayı mı? Sonbahar mevsimi neden hüzün mevsimidir? Sonbahar ayında neden ölüm oranı yüksektir?

Son bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz mevsiminde yaşadığımız bunaltıcı sıcaklar ve nemli hava yerini, serin ve yağışlı havalara bırakır. Soğuk havaların başlamasıyla birlikte vücudumuz yeni duruma uyum sağlamaya çalışır. Vücutta olan bu değişiklikler insanların endişe etmesine neden olur. Genelde halk arasında sonbahar / güz ayı ölüm ayı olarak söylenir. Vücutta yaşanan bu değişimler vatandaşları böyle bir söyleme itmiş olabilir. Peki sonbahar/güz ayı ölüm ayı mıdır? Sonbaharda vücutta neler olur?

SONBAHAR/ GÜZ AYI ÖLÜM AYI MIDIR?

Halk arasında sonbahar ayının diğer adı olan güz ayı daha çok kullanılır. Bunun yanı sıra güz ayı ölüm ayı olarak söylenir. Güz ayında havaların değişmesiyle birlikte vücutta bazı değişimler olur. Bu değişimlerle birlikte vücudumuz tepki gösterebilir. Tepkilerin sonucunda ölme ve sakat kalma riski artar. Sonbahar/ güz ayına neden ölüm ayı deniliyor sorusunun cevabı bu değişiklikler olabilir. Peki sonbahar ayında vücudumuzda neler olur? Sonbahar ayında neden ölüm oranı yüksektir?

SONBAHAR/ GÜZ MEVSİMİNDE VÜCUTTA NASIL DEĞİŞİKLİKLER OLUR?

Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte havalar soğumaya başlayınca damarlar önce büzülür ardından kasılmalara başlar. Yaz mevsiminde sıcak havalarda genişleyen damarlar, havalar soğuyunca iyice büzülür. Damarla büzülünce ne olur?