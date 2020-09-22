Sonbahar/güz ayı ölüm ayı mı? Sonbahar mevsimi neden hüzün mevsimidir? Sonbahar ayında neden ölüm oranı yüksektir?

Son bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz mevsiminde yaşadığımız bunaltıcı sıcaklar ve nemli hava yerini, serin ve yağışlı havalara bırakır. Soğuk havaların başlamasıyla birlikte vücudumuz yeni duruma uyum sağlamaya çalışır. Vücutta olan bu değişiklikler insanların endişe etmesine neden olur. Genelde halk arasında sonbahar / güz ayı ölüm ayı olarak söylenir. Vücutta yaşanan bu değişimler vatandaşları böyle bir söyleme itmiş olabilir. Peki sonbahar/güz ayı ölüm ayı mıdır? Sonbaharda vücutta neler olur?
Halk arasında sonbahar ayının diğer adı olan güz ayı daha çok kullanılır. Bunun yanı sıra güz ayı ölüm ayı olarak söylenir. Güz ayında havaların değişmesiyle birlikte vücutta bazı değişimler olur. Bu değişimlerle birlikte vücudumuz tepki gösterebilir. Tepkilerin sonucunda ölme ve sakat kalma riski artar. Sonbahar/ güz ayına neden ölüm ayı deniliyor sorusunun cevabı bu değişiklikler olabilir. Peki sonbahar ayında vücudumuzda neler olur? Sonbahar ayında neden ölüm oranı yüksektir?
Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte havalar soğumaya başlayınca damarlar önce büzülür ardından kasılmalara başlar. Yaz mevsiminde sıcak havalarda genişleyen damarlar, havalar soğuyunca iyice büzülür. Damarla büzülünce ne olur?
Damarlar büzüldükten sonra öncelikler vücutta basınç oranı artar. Basınç artınca tansiyon yükselir. Yüksek basınca dayanamayan damarlar bir süre sonra yırtılır. Bunun sonucunda beyinde kanama başlar. Dünyada ve ülkemizde beyin kanaması ve sakat kalma nedenlerinden birisi de bu kanamadır.
Ülkemizde sonbahar aylarında beyin felci ve kalp krizi oranları oldukça yüksektir. Özellikle kalp krizinden ölüm oranı bu mevsimde çok fazladır. Kalp ameliyatlarının ve anjiyonun sıklıkla yapılmadığı geçmiş yıllarda kalp krizinden ölenlerin sayısı çok fazlaydı. Bu yüzden halk arasında sonbahar mevsimi ölüm mevsimi olarak bilinir. Hatta o dönemleri yaşayan büyükler, güz ayı ölüm ayıdır der. Ağaçların yaprak dökmesi de bu yüzden ölüme benzetilmiştir ve sonbahar ayı ile hüzün mevsimi de başlamış olur. Sonbahar mevsimi neden hüzün mevsimidir sorusunun cevabı da aşağıda belirtilmiştir.
Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava şartlarının değişmesi kişilerde olumsuz etkiler meydana getirir. Öncelikle sinir sisteminin biyokimyası bozularak depresyon hastalığı görülmeye başlanır. Bununla birlikte kişiler iskesiz, mutsuz ve sinirli olur. Bu yüzden sonbahar en güzel aşkların bittiği ay olarak bilinir. Mevsimin getirdiği hava şartlarından yaşanan bu durum kişiden mutluluğu, isteği ve umudu alıp götürür. Bunlarla birlikte daha ne kadar farklı duygu varsa hissedilmeye başlanır. Bu yüzden kış aylarında gelen soğuk ve sert havalardan bile daha acı mevsim olarak bilinir sonbahar. Sonbahar ayında hüzünlü olmamızın nedeni de bunlardan kaynaklanır. Bununla birlikte sinir sistemi zarar gördükten sonra
vücudumuzun savunma mekanizması zayıflarak birçok hastalığa davetiye çıkarır.
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