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  4. SON DAKİKA | GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

SON DAKİKA | GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

13.11.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SON DAKİKA | GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun." dedi.

İşte Bakan Aşkın Bak'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın. Sonuçlar için: turkiye.gov.tr"


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