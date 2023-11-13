SON DAKİKA | GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun." dedi.

İşte Bakan Aşkın Bak'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın. Sonuçlar için: turkiye.gov.tr"

Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.



????19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.



Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/ULNNsMaQvE — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 13, 2023







