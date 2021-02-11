Songül Karlı'dan bomba sözler! 'Kapsız iç çamaşır vardı'

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı şimdi de spor yaparken sütyensiz haliyle pozunu paylaşınca olay oldu. 47 yaşındaki Songül Karlı, Magazin Noteri programına konuk oldu.

Songül Karlı açıklamasında "Benim yaptığımı herkes yapıyor; mankenler, oyuncular... Ben zaten iki senedir spor yapıyorum. Daha sütyenimsiz şeyler giyip de spor yapanlar var ben bir şey yapmadım tişörtümü bağladım. Bu daha çok Türk halk müziği okuduğumuz için. Türkücüler bunu yapamaz anlayışı var. Bunu herkes yapabilir" dedi.

'HACİZCİLER SÜTYENLERİ DE Mİ GÖTÜRDÜ?'

Sütyensiz hali gündem olan Karlı'ya Ali Eyüpoğlu "Hacizciler sütyenlerini de götürdüler mi ki iç çamaşırsız paylaştı filan yazıyorlar" diye sordu. Karlı ise "İç çamaşırsız değil kaplı ve kapsız çamaşırlar var o anda kapsız üstümdeydi. Ben dikkat edip koymadım. Milletten yorum gelince fark ettim. Görmek istediklerini görüyorlar" dedi.



