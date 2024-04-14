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  4. Songül Karlı üst üste estetik yaptırdı! Kalçasını da yaptıran türkücü kıvrımlarını sergiledi

Songül Karlı üst üste estetik yaptırdı! Kalçasını da yaptıran türkücü kıvrımlarını sergiledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 13:39
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Songül Karlı son dönemde estetikli görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Kalçasını da yaptırdığı iddia edilen Karlı son haliyle poz verince yine türkücüye yorum yağdı.

Songül Karlı üst üste estetik yaptırdı! Kalçasını da yaptıran türkücü kıvrımlarını sergiledi

Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcının geçirdiği operasyonlardan sonra son hali dile düşmüştü.

Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı değişimde adeta Seda Sayan ile yarışıyor.

Zaman zaman Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla vermişti.

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Son haliyle adından söz ettiren Songül Karlı son olarak fiziğini sergiledi. Üzerine tam oturan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen Karlı yine filtreyi abarttı.

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Songül Karlı'yı görenler "Gerçekle alakan yok", "Yaşlanmak istemiyor musun?", "Kalça, göğüs ve yüz her şey estetik", "Ne güzelsin", "Taş gibisin" yorumlarında bulundu.

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Songül Karlı Seda Sayan
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