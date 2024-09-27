Sonunda bu da oldu! Maymun şoförlü lüks spor araba çağırdı... 5000 Euro ödeyince gördüklerine inanamadı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Dubai'ye giden bir turist maymun şoförlü Uber çağırdı.

Dolandırıldığını düşünen adam bir anda karşısında maymunla birlikte lüks spor aracı görünce şaşkınlığı gizleyemedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "5000 Euro’ya acı be adam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vay arkadaş hayatlara bak." yorumunu yaptı.