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    4. Sonunda bu da oldu! Sosyal medya canlı yayınında mukbang yapan fenomen aşırı yemekten etkilenerek hayatını kaybetti

    Sonunda bu da oldu! Sosyal medya canlı yayınında mukbang yapan fenomen aşırı yemekten etkilenerek hayatını kaybetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 13:41
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    Çin'de popüler bir sosyal medya yayıncısı canlı yayın sırasında mukbang yaparken aşırı yemek yemekten etkilenerek hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameralara yansırken olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Sonunda bu da oldu! Sosyal medya canlı yayınında mukbang yapan fenomen aşırı yemekten etkilenerek hayatını kaybetti

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medya fenomeni Pan Xiaoting canlı yayınlarda sıklıkla hayranlarıyla mukbang yaptığı anları paylaşıyordu. Mukbang yaparken fenomen isim çoğunlukla sağlıksız yiyecekleri aşırı miktarlarda hızlı bir şekilde tüketiyordu. 24 yaşındaki yayıncı son canlı yayınında mukbang yaptığı sırada aşırı yemek tüketiminden kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

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    Yerel medyada yer alan haberlere göre, Xiaoting'in ölümünden önce her gün 10 saatten fazla aralıksız yemek yemek gibi aşırı yeme bozuklukları yaşadığı belirtiliyor. Fenomen ismin öğün başına 10 kg'dan fazla yiyecek tükettiği belirtildi.

    Xiaoting'in daha önce aşırı yemek yeme sonucu mide kanaması geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı , ancak daha sonra taburcu edildiği bildirilmişti. Maeil Business Gazetesi'nin haberine göre , Xiaoting'in ölümünden sonra yapılan otopside midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu ve karnının ciddi şekilde deforme olduğu görüldü.

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