PlayStation 5, Sony'nin yüzünü güldürdü!

Sony PlayStation 5'i Kasım 2020'de dünya çapında satışa sundu. Oyun konsolu, çıktığı dönemden günümüze kadar ise daha çok stok sorunlarıyla adından söz ettirdi. Zira oyun konsolu konusunda tercihini PS5'ten yana kullanan çoğu kişi, yaşanan stok sorunları yüzünden PlayStation 5 almayı başaramadı. Stok sorunlarını hesaba katmazsak, Sony için PlayStation 5 operasyonu satışlar açısından gayet başarılı bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor.

İŞTE SONY'NİN SATTIĞI PLAYSTATION 5 SAYISI

Sony, son kazanç raporu ile 31 Mart itibarıyla 7,8 milyon PlayStation 5 oyun konsolu sattığını açıkladı. PlayStation Plus abone sayısı ise yıllık yüzde 14,7 artışla 47,6 milyona yükseldi. 2020 dördüncü çeyrek rakamları ise şirketin PlayStation satışında 2020 mali yılı için toplam 3.14 milyar dolar (342,2 milyar yen) işletme karı ile rekor kırdığını gösteriyor.

Sony'nin açıkladığı son kazanç raporu, şirketin 2020'nin sonuna kadar dünya çapında 4,5 milyon PS5 birimi sevk ettiğini ortaya koydu. Bu, Ocak ayından Mart ayına kadar 3,3 milyon birimin sevk edildiği anlamına geliyor ve bu da Sony'nin mevcut üretim kapasitesi hakkında bir fikir veriyor.

PS4 SATIŞLARINDA DA DEĞİŞİM YAŞANDI

Sony ayrıca son çeyrekte ek bir milyon PS4 konsolu satarak, piyasadaki PS4 sayısını 115,9 milyon birime çıkardı. Rakam, bir önceki yılki 1,4 milyona göre yüzde 28,6 azaldı. Sony'nin raporu ayrıca, PS5'in dünya çapında PS4'ten biraz daha hızlı sattığını öne sürüyor.

