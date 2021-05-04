Sony, PlayStation için Discord ile ortaklık kurdu!

Discord son zamanlarda gündemde yer alıyordu. Bunun nedeni ise Microsoft'un Discord'u satın almak için hamle yaptığı iddiasıydı. İddialara göre Microsoft Discord'u satın almak için 10 milyar dolardan fazla bir miktarı gözden çıkartmıştı. Discord'un ise şirketi satmayı değil, halka arz etmeyi düşündüğü söylenmişti. Bu iddialar sıcaklığını korurken, Sony PlayStation'dan şaşırtan bir Discord duyurusu geldi.

PLAYSTATION NETWORK VE DISCORD BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yaptı. Ryan, duyuru ile PlayStation'ın Discord ile yeni ortaklığını açıkladı. Buna göre, Discord ve PlayStation Network gelecek yılın başlarında birbirine entegre olacak.

"ŞİMDİDEN SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Duyuruda, "Ekiplerimizle birlikte, Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminize bağlamak için şimdiden sıkı çalışıyoruz. Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsolda ve mobil cihazlarda bir araya getirerek arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken eğlenmelerine ve daha kolay iletişim kurmalarına olanak sağlamak." ifadeleri kullanıldı.

PlayStation Network ile Discord'un entegre olmasının PlayStation oyuncularına neler getireceğine yönelik şimdilik detaylar belli değil. Ancak Xbox oyun konsollarının üreticisi Microsoft'un Discord'u satın alacağına yönelik iddiaların ayyuka çıktığı günümüzde böyle bir ortaklığın kurulması oldukça dikkat çekici.

