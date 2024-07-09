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    4. Şort giyen kadına tepki gösterdi! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu: "Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil"

    Şort giyen kadına tepki gösterdi! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu: "Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil"

    09.07.2024 11:26
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 11:26
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Bir kadın şort giydiği için bir başka kadının kendisine gösterdiği tepkiyi cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. O anlarda kadının kullandığı "Benim çocuklarım, küçük yaştan itibaren haram görmedi ve sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil." ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde iki kadın arasında yaşanan şort kavgası yer aldı. Genç bir kadın, "Şort sweat kombini yaptığımı için gördüğümüz muamele" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda bir başka kadının kendisine tepki gösterdiği anları sosyal medyadan paylaştı.

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    O anlarda şort giyen kadına sadece sesi duyulan bir kadının "Ben çocuklarımı bu şekilde yetiştirmek istemiyorum. Ben çocuklarımı sizi görmesin diye uzaklaştırmaya çalışıyorum. Benim çocuklarım, küçük yaştan itibaren haram görmedi ve sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

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    sosyal medya şort
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