Şort giyen kadına tepki gösterdi! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu: "Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde iki kadın arasında yaşanan şort kavgası yer aldı. Genç bir kadın, "Şort sweat kombini yaptığımı için gördüğümüz muamele" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda bir başka kadının kendisine tepki gösterdiği anları sosyal medyadan paylaştı.

O anlarda şort giyen kadına sadece sesi duyulan bir kadının "Ben çocuklarımı bu şekilde yetiştirmek istemiyorum. Ben çocuklarımı sizi görmesin diye uzaklaştırmaya çalışıyorum. Benim çocuklarım, küçük yaştan itibaren haram görmedi ve sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil" diyerek tepki gösterdiği görüldü.







