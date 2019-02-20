HABER

Sorumlusu bulunmayan kantin

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulunda hayata geçirilen ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ projesi çerçevesinde öğrenciler sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.Dolabın üzerine ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ yazısını asan okul yönetimi, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor.

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulunda hayata geçirilen ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ projesi çerçevesinde öğrenciler sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.
Dolabın üzerine ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ yazısını asan okul yönetimi, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor. Öğrenciler, ders aralarında kantine giderek sırayla alışveriş yapıp, kendi elleriyle paralarını kasaya bırakıyorlar ve gerekirse üstünü yine kendileri alıyorlar. Okulda öğretmenler, ailelerin emaneti olan çocuklara sadece öğrenmeleri gereken dersleri değil, dürüstlük ve emanet kavramlarını da öğretiyorlar.
Okulun öğrencilerinden Selen Güler, kantin uygulamasının öğrenciler için sorumluluk duygularının geliştirilmesi için yapılmış bir proje olduğunu belirterek, bu uygulamadan son derece memnun olduğunu söyledi.
Elif Oruk ise BİLSEM’de müzik dersi aldığını belirterek, akıl oyunları derslerinden de istifade ettiğini söyledi. Kantin uygulamasına da değinen Elif Oruk, “Burada öğretmenlerimiz bize güvendikleri ve inandıkları için sorumluluğumuzu ve para değerlerini öğretmek için ‘Kantin Siz Emanet’ projesini uyguladılar. Burada öğrenciler gelip istediklerini alıyorlar. Zaten öğrencilerin eksik para bırakacaklarını zannetmiyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimize güvendik ve karşılığını da görüyoruz”
Okulun İngilizce Öğretmeni Gamze Kuzu ise proje sayesinde öğrencilere güvendiklerini somut olarak göstermek istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
“Bu projede çocukların sorumluluk duygularını biraz harekete geçirmek istedik. Onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrenciler geliyor ve ne almak istiyorsa kendisi hesaplıyor, buradaki kasaya kendi ücretini bırakıyor. Para üstü olursa da kendisi alıyor, biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. Projeyi başlatalı yaklaşık üç ay oldu. Bu sürede maddi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani nasıl bırakıyorsak, hesap o şekilde çıkıyor. Öğrencilerimize güvendik ve karşılığını da görüyoruz. Sorumluluk duygusunu geliştirmek açısından örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Keşke diğer okullarımızda da olsa. Eminim çocuklar için güzel sonuçları olacaktır.”

“Projenin ana fikri, iyi birer insan yetiştirmek”
BİLSEM Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç de projenin ana fikrinin iyi birer insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Bilgiç, “Toplumda doktorları veya mühendisleri yetiştirebiliriz, ama iyi birer insan yetiştiremiyoruz. Bu çalışmayla ve projeyle biz aslında öğrencilerimizin bu duygularını da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz yetiştikleri alanda sorumluluklarını bilen ve geleceğe yön verebilecek bireyler olmasını istiyoruz. Projemizin çıkış noktası sadece bu kadar. Öğrencilerimiz ilk haftada uyum sağladılar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerini veya kantinci görmedikleri zaman kendileri alıp vermeye başladılar. Biz ilk başta telkinlerimizi çok az yaptık. Baktık ki işler yürüyor, bir daha telkinde bulunmadık. Öğrenciler kendileri afişlerden de okudukları bilgilerle kantini işletmeye devam ettiler” diye konuştu.

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazanın kapıları herkese açık!

Bu mağazanın kapıları herkese açık!

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı (Son depremler)

Hatay'da deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi

Sarıyer'de toprak kayması

Sarıyer'de toprak kayması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.