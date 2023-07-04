Sosyal medya bu anları konuşuyor! Nikah töreni sırasında damat bir anda annesine seslendi... “Alak mı ne diyon?”

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler bir nikah töreni sırasında kaydedildi. Nikah memurunun kendisine mikrofon uzattığı damat geline şaka yapmak istedi. Damat mikrofonu eline alarak önce annesine seslendi. Ardından ise “Evet” demeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde damat mikrofonu eline aldığı anlarda annesine, “Anne alak mı ne diyon?” dedi. Davetlilerin kahkaha ile tepki verdiği görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, “Gelinin yüzü düştü”, “Bence gelin hiç eğlenmedi”, “Yersiz şaka dedikleri bu buluyor” şeklinde yorumlar yaptı.