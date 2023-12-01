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    4. Sosyal medya bu çifti konuşuyor! Bir an olsun yüzleri gülmedi... "Düğün mü cenaze mi belli değil"

    Sosyal medya bu çifti konuşuyor! Bir an olsun yüzleri gülmedi... "Düğün mü cenaze mi belli değil"

    01.12.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Guangdong eyaletindeki bir düğün gelin ve damadın alışmadık tavrı nedeniyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Düğün sırasında gelin ve damadın asık suratlı görüntüsü sosyal medyada viral olurken "Düğün mü cenaze mi belli değil" yorumu yapıldı.

    Çin'de gerçekleştirilen bir düğün töreni gelin ve damadın mutsuz tavırları nedeniyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Geleneksel kıyafetleri içinde hayatlarını birleştirmek için birbirlerine yemin eden çiftin hiç gülümsemeden durması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Çiftin düğün pozlarına sosyal medyadan yorum yağdı.

    "BİRBİRLERİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞ GİBİLER"

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Çin'in kırsal kesimlerinde görücü usulü evliliklerin daha yaygın olduğunu vurgulayarak gelin ve damadın ilk kez birbirlerini görmüş olabilme ihtimaline dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birbirlerini daha önce görmemiş gibiler" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çiftin evlenmek istemediğine yemin edebilirim ama ispatlayamam" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Belki de sadece heyecanlıdır" notunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğün mü cenaze mi belli değil" yorumunu yaptı.

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    Çin düğün gelin damat
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