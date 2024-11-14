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Sosyal medya bu çiftin itirafını konuşuyor! Nişanlısıyla hiç öpüşmediğini söyledi: "Yabancılar nedenini bilmek istiyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.11.2024 12:30
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İkisi de 21 yaşında olan Kaytlin O'Neall ve Drew Brown çiftinin sosyal medyadan ilişkilerine dair yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Çift 4 yıllık ilişkilerinin ardından evlilik için ilk adımı atarak nişanlandıklarını söylerken henüz birbirlerini öpmediklerini dile getirince merak uyandırdı.

Sosyal medya bu çiftin itirafını konuşuyor! Nişanlısıyla hiç öpüşmediğini söyledi: "Yabancılar nedenini bilmek istiyor"

TikTok'ta 'kaytlin.oneall' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kaytlin isimli bir kişi, 4 yıllık ilişkilerinin sonunda sevgilisinin kendisine evlenme teklifi ettiğini ve ekim ayında nişanlandıklarını söyledi. İlişkilerinde birbirine saygı duyduklarını ifade eden Kaytlin evlilik teklifini, "Yüzük almak için öpüşmenize gerek yok" notuyla paylaştı.

"FİZİKSEL SINIRLAR HAKKINDA KONUŞTUK"

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Dini inançları gereği her türlü fiziksel yakınlıktan uzak durduklarını dile getiren Kaytlin, "Bedeniniz her zaman yanlış seçim yapmak isteyecektir. Drew ile çıkmaya başlamadan önce, bir ilişkide istediğim fiziksel sınırlar hakkında konuştuk çünkü evlilik amacıyla birliktelik yaşıyorduk. İlk öpücüğümü ve fiziksel yakınlığımı gelecekteki kocama saklamak istediğimi biliyordum. İkimizin de aynı fikirde olması sağlam bir birliktelik yaşamamıza yardımcı oldu" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kaytlin'in açıklamalarından sonra yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çifti desteklerken diğer bir kısmı ise mantıklı bulmadığını söyledi.

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