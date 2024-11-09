Sosyal medya bu düğün dansı performansını konuşuyor! Davetliler şaşkına döndü... "Ben ne izledim şimdi?"

Çin'in Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou bölgesinde düzenlenen bir düğün törenine davet edilen dansçının performansı damga vurdu. Douyin'de paylaşılan görüntülerde sahnenin ortasındaki bir direkte dans eden dansçı davetlileri şaşkına çevirdi. Performansı bir gören bir daha baktı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir düğün için bu performans çok fazla" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğün için yaratıcı bir fikir" yorumunda bulundu.