Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Eski sevgilisiyle tatile gittiğini söyleyen kadının gönderisine yorum yağdı: Bu çok garip

TikTok'tan yaptığı bir paylaşımında eski sevgilisiyle tatile gitmek zorunda kaldığını dile getiren Megan isimli kadın yaşadığı ilginç durumları anlatınca sosyal medyada ilgi çekti. Çift, ikinci yıl dönümlerini kutlamak için Korfu'daki lüks bir otele rezervasyon yaptırdıklarını ancak tatilin öncesinde ayrılık kararı verdiklerini söyledi.

Seyahat sigortaları bulunmadığı için tatile gitmek zorunda kaldıklarını belirten Megan, "Korfu'ya iner inmez, tuhaflığı en aza indirmek için belirgin sınırlar koymak zorunda kaldım. Kişisel alanımızın bir kısmını korumak için aramızda bir yastık bariyeri oluşturmam gerekiyordu. Net sınırlar koymuştuk: dokunmak yok, 'Seni seviyorum' demek yok ve tekrar bir araya gelmek hakkında konuşmak yok. Bu kurallara rağmen, bu kadar yakın mesafede olmak zordu" dedi.

Tatil boyunca sürekli tartıştıklarını ve duygusal olarak yorulduklarını belirten Megan, "Sürekli suçluluk duyuyordum ve rahatlayamıyordum. Benzer bir durumda bulursanız tavsiyem basit: Eğer yapabiliyorsanız seyahatinizi iptal edin. Duygusal bedel buna değmez" diye konuştu.