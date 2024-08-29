Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya bu TikTok canlı yayınını konuşuyor! Müdürünün verdiği görevi beğenmeyince canlı yayında küfürler edip kendisini tokatladı

    Sosyal medya bu TikTok canlı yayınını konuşuyor! Müdürünün verdiği görevi beğenmeyince canlı yayında küfürler edip kendisini tokatladı

    29.08.2024 11:35
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Küçükçekmece'de metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 kişi yaralandı kaza anı anbean kamerada

    Küçükçekmece'de metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 kişi yaralandı kaza anı anbean kamerada

    Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

    Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

    1 yıl boyunca biriktirdiği bozuk paralarla Euro almak istedi! Bir kumbara dolusu para sadece 5 Euro etti... Sonuca kendisi bile inanamadı

    1 yıl boyunca biriktirdiği bozuk paralarla Euro almak istedi! Bir kumbara dolusu para sadece 5 Euro etti... Sonuca kendisi bile inanamadı

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 11:35
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta canlı yayın açan bir kullanıcı ilginç anlara imza attı. Güvenlik görevlisi olduğu ifade edilen adam açtığı canlı yayın sırasında müdürünün verdiği görevi beğenmeyince adeta sinir krizi geçirdi. Adam canlı yayında küfürler edip kendisini tokatladı.

    TikTok'ta canlı yayın açan bir kişi ilginç hareketleri sayesinde sosyal medyada viral oldu. Görüntülerdeki adam canlı yayında müdürünün kendisine verdiği görevi beğenmeyince sinirlerine hakim olamadı. 'Bir kere yemeğe çıktım bir kere' diyerek bağırmaya başlayan adam aniden kendisini tokatladı ve etrafına küfürler savurdu.

    1

    O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki göstermek için yorumlara akın etti.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir sinir öyle?" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en garip şey" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Sere serpe küvete uzandı! Banyo yaptığı anları paylaştı

    Sere serpe küvete uzandı! Banyo yaptığı anları paylaştı

     Burnundan 150 canlı solucan çıkartıldı! "Orada olduklarını bile bilmiyordum"

    Burnundan 150 canlı solucan çıkartıldı! "Orada olduklarını bile bilmiyordum"

     Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı

    Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı

     Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

    Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

     Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

     Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti

    Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

    'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

    Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

    Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

    İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

    İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

    TikTok canlı yayında kendisini tokatlayıp küfürler savurdu

    TikTok canlı yayında kendisini tokatlayıp küfürler savurdu

    Belediyenin 'bedava arazi' imkanını anlattı! Bakın şartı neymiş?

    Belediyenin 'bedava arazi' imkanını anlattı! Bakın şartı neymiş?

    Filin üzerindeyken tacize uğradı! "Ayağıma dokunma"

    Filin üzerindeyken tacize uğradı! "Ayağıma dokunma"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

    Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

    Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.