Sosyal medya bu TikTok canlı yayınını konuşuyor! Müdürünün verdiği görevi beğenmeyince canlı yayında küfürler edip kendisini tokatladı

TikTok'ta canlı yayın açan bir kişi ilginç hareketleri sayesinde sosyal medyada viral oldu. Görüntülerdeki adam canlı yayında müdürünün kendisine verdiği görevi beğenmeyince sinirlerine hakim olamadı. 'Bir kere yemeğe çıktım bir kere' diyerek bağırmaya başlayan adam aniden kendisini tokatladı ve etrafına küfürler savurdu.

O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki göstermek için yorumlara akın etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir sinir öyle?" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en garip şey" yorumunu yaptı.