Sosyal medya bu yılan yogayı konuşuyor! Ellerinde tutmakla kalmıyor aynı zamanda vücutlarında gezdiriyorlar... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir yoga türü oldukça farklı olması nedeniyle bir anda herkesin ilgisini çekti. Katılımcıların omuzlarına koydukları yılanlarla birlikte yoga yaptıkları anları görenler gözlerine inanamadı.

Katılımcılar sadece yılanları tutmakla kalmıyor, aynı zamanda hareketsizken sürüngen yaratıkların vücutlarında dolaşmasına izin veriyorlar. Yılan yogasının hedef kitlesinin sürüngenlerden korkan kişiler olduğu ifade edilse de kısa sürede sosyal medya denemek istediğini söyleyen insanlarla dolup taştı.

Stüdyonun ortak sahibi Tess Cao, People dergisine yaptığı açıklamada , "Bazıları bizim derslerimizin diğer hayvan destekli yogalar gibi bir aldatmaca' olduğunu söyleyebilir, ancak biz gerçekten sunduğumuz şeye inanıyoruz. Asıl amacımız bireylerin nefes yoluyla yılan korkusunu yenmelerine yardımcı olmak" dedi.