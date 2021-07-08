HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği

Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği

08.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaptığı canlı yayına yansıyan UFO'lar sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA canlı yayınında, kameranın hemen altında uçan en az 10 küçük siyah cisim görüldü. Böylece UFO tartışmaları tekrar alevlendi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği

UFO'lar gerçek mi değil mi derken, tartışmalar bitmiyor. Kimileri UFO'ların gerçek olduğunu ve hatta Dünya'yı ara ara ziyaret ettiğini düşünüyor. UFO meraklısı olarak tanımlayabileceğimiz bu kişiler, dünya dışındaki varlıkların bizlerle iletişim kurduğu konusunda zaman zaman oldukça kesin gibi konuşuyorlar. Ancak kimileri de UFO'ların varlığına inanmamakta ısrarcı. Tartışmalar devam ederken, bir UFO meraklısı NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki canlı yayınında tartışmaları yeniden alevlendirecek bir şeyler gördüğünü iddia etti.

NASA CANLI YAYININDA 10 FARKLI CİSİM! UFO MU?

3 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, UFO meraklısı "Mr. MBB333" isimli YouTube kullanıcısı, NASA'nın ISS'deki kameralar ile yaptığı canlı yayında, kameranın hemen altında uçan en az 10 küçük siyah cisim gördüğünü iddia etti. Kullanıcı, iddiasını YouTube'a yüklediği videoyla da destekledi.

ABD İstihbarat Topluluğu’ndan UFO raporuABD İstihbarat Topluluğu’ndan UFO raporu

YouTube kullanıcısı söz konusu videoda nesneleri yuvarlak içine aldı ve böylece izleyicileriyle paylaştı. Görüntülerle birlikte cisimlerin UFO olabilme ihtimali gündeme geldi.

ISS CANLI YAYINI DA KONTROL EDİLDİ

UFO hayranları, cisimlerle ilgili düşüncelerini paylaşmadan önce ISS canlı yayınına baktı. Biri, ISS kameralarını kontrol ettiğini ve o küçük lekelerin hala orada olduğunu söyledi.

Samsun'da UFO paniği! Görür görmez telefonuna sarıldıSamsun'da UFO paniği! Görür görmez telefonuna sarıldı

YouTube kullanıcısının yüklediği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Her şeyi hiçe saydı! O anları görür görmez telefona sarıldıHer şeyi hiçe saydı! O anları görür görmez telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Aileler endişeli! Uzman isim uyardı: En yakın sağlık kuruluşuna başvurun

Aileler endişeli! Uzman isim uyardı: En yakın sağlık kuruluşuna başvurun

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.