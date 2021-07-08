Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği

UFO'lar gerçek mi değil mi derken, tartışmalar bitmiyor. Kimileri UFO'ların gerçek olduğunu ve hatta Dünya'yı ara ara ziyaret ettiğini düşünüyor. UFO meraklısı olarak tanımlayabileceğimiz bu kişiler, dünya dışındaki varlıkların bizlerle iletişim kurduğu konusunda zaman zaman oldukça kesin gibi konuşuyorlar. Ancak kimileri de UFO'ların varlığına inanmamakta ısrarcı. Tartışmalar devam ederken, bir UFO meraklısı NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki canlı yayınında tartışmaları yeniden alevlendirecek bir şeyler gördüğünü iddia etti.

NASA CANLI YAYININDA 10 FARKLI CİSİM! UFO MU?

3 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, UFO meraklısı "Mr. MBB333" isimli YouTube kullanıcısı, NASA'nın ISS'deki kameralar ile yaptığı canlı yayında, kameranın hemen altında uçan en az 10 küçük siyah cisim gördüğünü iddia etti. Kullanıcı, iddiasını YouTube'a yüklediği videoyla da destekledi.

YouTube kullanıcısı söz konusu videoda nesneleri yuvarlak içine aldı ve böylece izleyicileriyle paylaştı. Görüntülerle birlikte cisimlerin UFO olabilme ihtimali gündeme geldi.

ISS CANLI YAYINI DA KONTROL EDİLDİ

UFO hayranları, cisimlerle ilgili düşüncelerini paylaşmadan önce ISS canlı yayınına baktı. Biri, ISS kameralarını kontrol ettiğini ve o küçük lekelerin hala orada olduğunu söyledi.

YouTube kullanıcısının yüklediği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

