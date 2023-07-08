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Sosyal medya fenomen Francia James benzinliği fethetti! Hem transparan hem de dekolteli tulumuyla şaşkına çevirdi

08.07.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Francia James, yine geleneğini bozmadı. Toplu taşıma araçlarına iç çamaşırıyla binen ve alışveriş merkezine çıplak bir şekilde giden James bu kez rotasını benzinliğe çevirdi. James’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Instagram’da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James yine hayranlarının beğenisini kazanan bir paylaşımla karşılarına çıktı. Fenomen isim benzinliğe giderken seçtiği son derece cesur kıyafetiyle olay yaratmayı başardı. Fenomen isim transparan ve göğüsünden bacağına doğru inen dekolteli tulumuyla aracına benzin doldurduğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisinde hayranları James’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Fenomen isim gönderisinde siyah bir kalp emojisi ile bir benzinlik işareti koymayı tercih etti.

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Sosyal medya kullanıcılarının kalp atışlarını hızlandıran paylaşımında James transparan tulumunu tanga bir iç çamaşırıyla tamamlamayı tercih edince Instagram’ı alev alev yaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Francia James benzinlik

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