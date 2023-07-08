Sosyal medya fenomen Francia James benzinliği fethetti! Hem transparan hem de dekolteli tulumuyla şaşkına çevirdi

Instagram’da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James yine hayranlarının beğenisini kazanan bir paylaşımla karşılarına çıktı. Fenomen isim benzinliğe giderken seçtiği son derece cesur kıyafetiyle olay yaratmayı başardı. Fenomen isim transparan ve göğüsünden bacağına doğru inen dekolteli tulumuyla aracına benzin doldurduğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisinde hayranları James’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Fenomen isim gönderisinde siyah bir kalp emojisi ile bir benzinlik işareti koymayı tercih etti.

Sosyal medya kullanıcılarının kalp atışlarını hızlandıran paylaşımında James transparan tulumunu tanga bir iç çamaşırıyla tamamlamayı tercih edince Instagram’ı alev alev yaktı.