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    4. Sosyal medya fenomeni Alexis Mucci’nin sokak tarzı tepkilere neden oldu! Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Alexis Mucci’nin sokak tarzı tepkilere neden oldu! Bir gören bir daha baktı

    08.09.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Alexis Mucci, Roma'nın kalabalık bir turistik noktası olan Castel Sant'Angelo'da kıyafet tarzıyla gündem yaratmayı başardı. Fenomen isim yeşil rengi iç çamaşırını anımsatan bluzuyla dantelli eteğini kombinledi. Fenomen ismi gören bir daha baktı.

    Sosyal medyada 7.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim turistik noktalarında verdiği birbirinden cesur pozları sayesinde sosyal medyada gündem yaratmıştı. Colosseum ve London Eyes’ta verdiği pozlara ek olarak fenomen isim Roma’daki Castel Sant’Angelo’da poz verdi. Fenomen isim kıyafeti sosyal medyada gündem yarattığı kadar yoldan geçenlerin de ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Mucci gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Halka açık alanlarda neden böyle giyindiğini merak ediyorum” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir kıyafete gerek var mıydı?” yorumunu yaptı.

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