Sosyal medya fenomeni Andressa Urach'ın cesur sahnelerinin kameramanı 19 yaşındaki oğlu! "Dünya nereye gidiyor?"

Sosyal medya fenomeni Andressa Urach yetişkinlere yönelik cesur pozlarını satarak gündem yaratmayı başarmıştı. Fenomen ismin cesur pozlarının kameramanın oğlu olduğu ortaya çıktı. İspanyol kanalı Programa Chupim'e konuk olan Arthur, "Aslında benim için bu gerçekten bir iş... Annem olmasına rağmen profesyonel yaklaşıyorum. Bazen bazı sahneleri 'iğrenç' buluyorum" dedi.

Anne ve oğlunun birlikte çalışmasını sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annesini filme alan oğlu mu? Dünya nereye gidiyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Toplum ne hale geldi." yorumunu yaptı.