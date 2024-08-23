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    4. Sosyal medya fenomeni Andressa Urach'ın cesur sahnelerinin kameramanı 19 yaşındaki oğlu! "Dünya nereye gidiyor?"

    Sosyal medya fenomeni Andressa Urach'ın cesur sahnelerinin kameramanı 19 yaşındaki oğlu! "Dünya nereye gidiyor?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 10:28
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    Sosyal medya fenomeni Andressa Urach ve 19 yaşındaki oğlu Arthur ile birlikte konuk olduğu bir program birlikte çalışma prensiplerini anlattı. Müstehcen içeriklerini sosyal medyadan paylaşan fenomen anne Urach, kameramanın 19 yaşındaki oğlu Arthur olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu eleştiri yağmuruna tuttu.

    Sosyal medya fenomeni Andressa Urach'ın cesur sahnelerinin kameramanı 19 yaşındaki oğlu! "Dünya nereye gidiyor?"

    Sosyal medya fenomeni Andressa Urach yetişkinlere yönelik cesur pozlarını satarak gündem yaratmayı başarmıştı. Fenomen ismin cesur pozlarının kameramanın oğlu olduğu ortaya çıktı. İspanyol kanalı Programa Chupim'e konuk olan Arthur, "Aslında benim için bu gerçekten bir iş... Annem olmasına rağmen profesyonel yaklaşıyorum. Bazen bazı sahneleri 'iğrenç' buluyorum" dedi.

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    Anne ve oğlunun birlikte çalışmasını sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annesini filme alan oğlu mu? Dünya nereye gidiyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Toplum ne hale geldi." yorumunu yaptı.

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