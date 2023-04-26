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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn beyaz bikinisiyle sahilde fırtına gibi esti! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi

26.04.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn Instagram’daki yarım milyonu aşkın takipçisiyle cesur bir pozunu paylaştı. Fenomen isim beyaz bikini takımıyla deniz kenarında çekilen pozunu paylaşınca sosyal medyada fırtına gibi esti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn beyaz bikinisiyle sahilde fırtına gibi esti! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Apollonia Llewellyn yine iddialı bir pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Fenomen isim son olarak beyaz bikini takımıyla sahilde poz verdiği anları paylaştı. Cesur pozunda fenomen isim güneşe doğru baktığı bir pozunu yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği pozuna fenomen isim “D vitamini” notunu ekledi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı. Güzelliğini öven yorumların yanında Llewellyn’in gönderisi binlerce yorum ve beğeni topladı.

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