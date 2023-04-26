Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn beyaz bikinisiyle sahilde fırtına gibi esti! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Apollonia Llewellyn yine iddialı bir pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Fenomen isim son olarak beyaz bikini takımıyla sahilde poz verdiği anları paylaştı. Cesur pozunda fenomen isim güneşe doğru baktığı bir pozunu yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği pozuna fenomen isim “D vitamini” notunu ekledi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı. Güzelliğini öven yorumların yanında Llewellyn’in gönderisi binlerce yorum ve beğeni topladı.