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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur mayosuyla gündem yarattı! Dekoltesini bir gören bir daha baktı

17.03.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn hayranlarını heyecanlandıran cesur bir paylaşıma daha imza attı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen ismin kırmızı mayolu gönderisi hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruyla karşılandı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur mayosuyla gündem yarattı! Dekoltesini bir gören bir daha baktı

Sosyal medyada sınırları zorlayan fenomen isim Apollonia Llewellyn seksi enstantenelerini paylaştığı hesabından yaptığı paylaşımla yine hayranlarından tam not aldı. Pamela Anderson’un yıllar öncesinde giydiği kırmızı mayoyu anımsatan bir tarzla sevenlerinin karşısına çıkan fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

GÖRENLER O KAREYİ HATIRLADI

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Sosyal medyada yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn sosyal medyadan Pamela Anderson’un ikonikleşen kırmızı mayosuyla verdiği pozun bir benzerini yayınladı. Pamela Anderson’un “Baywatch” görüntüsüne gönderme yapmak isteyen Llewellyn paylaşımına, “Baywatch titreşimleri” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Pamela Anderson zannettim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ağır çekimde koşmalısın” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Apollonia Llewellyn

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