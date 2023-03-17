Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur mayosuyla gündem yarattı! Dekoltesini bir gören bir daha baktı

Sosyal medyada sınırları zorlayan fenomen isim Apollonia Llewellyn seksi enstantenelerini paylaştığı hesabından yaptığı paylaşımla yine hayranlarından tam not aldı. Pamela Anderson’un yıllar öncesinde giydiği kırmızı mayoyu anımsatan bir tarzla sevenlerinin karşısına çıkan fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

GÖRENLER O KAREYİ HATIRLADI

Sosyal medyada yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn sosyal medyadan Pamela Anderson’un ikonikleşen kırmızı mayosuyla verdiği pozun bir benzerini yayınladı. Pamela Anderson’un “Baywatch” görüntüsüne gönderme yapmak isteyen Llewellyn paylaşımına, “Baywatch titreşimleri” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Pamela Anderson zannettim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ağır çekimde koşmalısın” yorumunu yaptı.