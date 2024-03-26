Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn erkek kardeşinin düğününde tercih ettiği kıyafetle eleştirildi! "Tam bir rol çalan görümce"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Apollonia Llewellyn erkek arkadaşının düğünü için seçtiği kıyafetle kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medyadan erkek kardeşinin yanında sırt dekolteli uzun pembe elbisesiyle poz veren Llewellyn'in gönderisine yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tam bir rol çalan görümce" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir görümce istemezdim" yorumunu yaptı.







