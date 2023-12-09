Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn 'kış çekimi' dedi ama bikinisiyle poz verdi! Göğüs kalıbına küçük gelen bikinisi olay oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık cesur paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih eden Apollonia Llewellyn yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim pembe bikini takımıyla kamera karşısına geçerken gönderisine "Kış çekimleri" notunu ekledi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen ismin göğüs kabına küçük gelen ve sadece göğüs uçlarını örtmeyi başaran bikini üstüne yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Llewellyn'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.