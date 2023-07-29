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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Margot Robbie’ye böyle meydan okudu! “Margot kim?”

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Margot Robbie’ye böyle meydan okudu! “Margot kim?”

    29.07.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Apollonia Llewellyn, Barbie filminden bir replikle sevenlerinin karşısına çıktı. Filmde Barbie karakterine hayat veren Margot Robbie’nin bir repliğini yeniden canlandıran Llewellyn’in gönderisi kısa sürede ilgi odağı oldu.

    Sosyal medyada Barbie lakabıyla bilinen Llewellyn ünvanının hakkını veren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim geçtiğimiz günlerde bir Barbie kutusunun içine girerek poz vermişti. Son olarak ise Margot Robbie’un filmdeki bir repliğini canlandırmayı seçti.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği gönderisinde Llewellyn yeşil rengi mini etek ve bluz kombiniyle kamera karşısına geçti. Barbie karakterini canladıran Robbie’nin bir repliğinde sadece ağzını oynatmayı seçen fenomen ismin gönderisi beğenildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü “Margot kim? Sen çok daha iyisin” yorumunda birleşti.

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    sosyal medya Apollonia Llewellyn

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