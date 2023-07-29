Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Margot Robbie’ye böyle meydan okudu! “Margot kim?”

Sosyal medyada Barbie lakabıyla bilinen Llewellyn ünvanının hakkını veren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim geçtiğimiz günlerde bir Barbie kutusunun içine girerek poz vermişti. Son olarak ise Margot Robbie’un filmdeki bir repliğini canlandırmayı seçti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği gönderisinde Llewellyn yeşil rengi mini etek ve bluz kombiniyle kamera karşısına geçti. Barbie karakterini canladıran Robbie’nin bir repliğinde sadece ağzını oynatmayı seçen fenomen ismin gönderisi beğenildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü “Margot kim? Sen çok daha iyisin” yorumunda birleşti.