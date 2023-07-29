Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac Barbie akımından geri kalmadı! “Golf Barbie” olarak hızlı bir giriş yaptı

Profesyonel golf kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Paige Spiranac kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sportif başarısının yanında güzelliğiyle de adından söz ettiren Spiranac, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak akımları da yakından takip ediyor. Fenomen isim son olarak ise hayranlarının karşısına tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie tarzıyla çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Spiranac pembe bir elbisesiyle poz verirken kombini pembe gözlük ve aynı renklerde bir golf sopasıyla tamamladı. Fenomen isim gönderisine ise “Golf Barbie” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği pozunda Spiranac tarzıyla adeta büyüledi. Fenomen ismin gönderisine kısa sürede güzelliğini öven yüzlerce yorum geldi.