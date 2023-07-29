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    4. Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac Barbie akımından geri kalmadı! “Golf Barbie” olarak hızlı bir giriş yaptı

    Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac Barbie akımından geri kalmadı! “Golf Barbie” olarak hızlı bir giriş yaptı

    29.07.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Barbie filminin vizyona girmesinden sonra sosyal medyada hızlı bir Barbie akımı oluşmaya başladı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Barbie tarzını benimseyen pembe paylaşımlar yaparken golf fenomeni Paige Spiranac da akımdan geri kalmadı. Pembe mini elbisesiyle poz veren fenomen isim kendisini “Golf Barbie” olarak tanımladı.

    Profesyonel golf kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Paige Spiranac kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sportif başarısının yanında güzelliğiyle de adından söz ettiren Spiranac, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak akımları da yakından takip ediyor. Fenomen isim son olarak ise hayranlarının karşısına tüm dünyayı kasıp kavuran Barbie tarzıyla çıktı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Spiranac pembe bir elbisesiyle poz verirken kombini pembe gözlük ve aynı renklerde bir golf sopasıyla tamamladı. Fenomen isim gönderisine ise “Golf Barbie” notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği pozunda Spiranac tarzıyla adeta büyüledi. Fenomen ismin gönderisine kısa sürede güzelliğini öven yüzlerce yorum geldi.

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