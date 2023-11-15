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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn ters ışığın kurbanı oldu! İç çamaşırı giymeyince tüm hatları belli oldu

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn ters ışığın kurbanı oldu! İç çamaşırı giymeyince tüm hatları belli oldu

    15.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla anılan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn ters ışığın kurbanı oldu. New York'ta sokaklarında çekilen bir pozunu paylaşan fenomen isim iç çamaşırı tercih etmeyince ters ışığın etkisiyle vücut hatları belli oldu. Göğüs hatlarının belli olmasına aldırış etmeyen fenomenin paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dikkatleri çekerek yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Llewellyn sokak tarzıyla hayranlarının ilgisini çekti. Fenomen isim Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde siyah bir bluz ve kot pantolonla yaptığı kombiniyle beğeni topladı.

    TERS IŞIĞIN KURBANI OLDU

    kapak 789000

    Ters ışığın kurbanı olan fenomen isim gönderisine "Şehir kızı" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda buluştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn
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