Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn ters ışığın kurbanı oldu! İç çamaşırı giymeyince tüm hatları belli oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dikkatleri çekerek yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Llewellyn sokak tarzıyla hayranlarının ilgisini çekti. Fenomen isim Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde siyah bir bluz ve kot pantolonla yaptığı kombiniyle beğeni topladı.
Ters ışığın kurbanı olan fenomen isim gönderisine "Şehir kızı" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda buluştu.