Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ten rengi tulumuyla beğeni topladı! Hayranlarına "her anın kıymetini bilin" hatırlatması yaptı

Sosyal medyadan sağlıklı yaşama ilişkin paylaşımlar yapan Daisy Keech ten rengi tulumuyla poz vererek hayranlarının karşısına çıktı. Sonbahar havasını sosyal medya hesabına katan Keech, cesur pozlarına ara vererek takipçilerine bu kez mesaj vermeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Keech zamanının çok hızlı bir şekilde geçtiğinin altını çizen Keech, "Nasıl neredeyse şükran günü oluyor?! Çok hızlı geçtiği için her anın kıymetini bilmek için hatırlatma" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.