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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ten rengi tulumuyla beğeni topladı! Hayranlarına "her anın kıymetini bilin" hatırlatması yaptı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ten rengi tulumuyla beğeni topladı! Hayranlarına "her anın kıymetini bilin" hatırlatması yaptı

    15.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesind adından söz ettiren Daisy Keech, Instagram'da çoğunlukla sağlıklı yaşam ve spor rutinine ilişkin paylaşımlar yapıyor. Fenomen isim son olarak hayranlarına kişisel gelişim notuyla seslendi. Ten rengi tulumuyla poz veren Keech'in gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

    Sosyal medyadan sağlıklı yaşama ilişkin paylaşımlar yapan Daisy Keech ten rengi tulumuyla poz vererek hayranlarının karşısına çıktı. Sonbahar havasını sosyal medya hesabına katan Keech, cesur pozlarına ara vererek takipçilerine bu kez mesaj vermeyi tercih etti.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    DAİSY

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Keech zamanının çok hızlı bir şekilde geçtiğinin altını çizen Keech, "Nasıl neredeyse şükran günü oluyor?! Çok hızlı geçtiği için her anın kıymetini bilmek için hatırlatma" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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    sosyal medya fenomen daisy keech
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